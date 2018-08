"Promi Big Brother" Sophia Vegas ist definitiv raus

Von (dr/spot) 24. August 2018 - 17:35 Uhr

Sophia Vegas liegt im Krankenbett Foto: SAT.1/EndemolShine

Aus und vorbei: Sophia Vegas ist bei "Promi Big Brother" endgültig ausgeschieden. Das gab der Sender Sat.1 bekannt. Sie habe sich erneut in ärztliche Behandlung begeben, eine Rückkehr sei ausgeschlossen.

Erst war sie wegen Ansteckungsgefahr draußen, dann durfte sie wieder einziehen, wenig später ging Sophia Vegas (30) wegen "akuter Beschwerden" erneut aus dem Haus. Jetzt steht fest, dass sie nicht wieder zurückkehrt. Das bestätigte Sat.1 in einer Pressemitteilung. Demnach habe Vegas am Donnerstagabend wegen besagter Beschwerden das "Promi Big Brother"-Haus verlassen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Der werdenden Mutter und ihrem Kind gehe es gut, heißt es.

Dies habe allerdings nichts mit ihrer Schwangerschaft oder mit der ursprünglichen Ansteckungsgefahr einer möglichen Gürtelrose zu tun. Die verbleibenden elf Kandidaten werden per Brief über das Ausscheiden von Vegas informiert. Per Video-Botschaft soll sich Vegas bei der Live-Show am Freitagabend ab 20:15 Uhr von ihren Ex-Mitbewohnern verabschieden.