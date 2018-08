Promi Big Brother Silvia Wollny muss das Haus verlassen

Von (wue/spot) 22. August 2018 - 21:07 Uhr

Silvia Wollny ist bei "Promi Big Brother" ausgezogen Foto: SAT.1

Beunruhigende Nachricht aus dem "Promi Big Brother"-Haus: Reality-Mama Silvia Wollny ist nicht mehr dabei. Sie musste auf Anraten der Ärzte die Show unverzüglich verlassen.

Das Kapitel "Promi Big Brother" ist für Silvia Wollny (53) vorzeitig beendet. Die Elffach-Mama musste aus medizinischen Gründen die Show verlassen, erklärt der Sender Sat.1 noch vor der Ausstrahlung der nächsten Folge am Mittwochabend um 22:15 Uhr.

Sie äußerste Beschwerden

Gegenüber dem "Big Brother" hatte Wollny am Mittwoch erstmals Beschwerden geäußert, heißt es. Daraufhin sei sie im Sprechzimmer umgehend von einem Arzt untersucht worden. Wollny habe auf Anraten des Fachmannes daraufhin das Haus verlassen und sei derzeit schon wieder auf dem Weg zu ihrer Familie. Mit einem Brief seien die restlichen Bewohner vom Auszug der Reality-Mama informiert worden. Mehr dazu gibt es sicherlich dann am Mittwochabend zu sehen.

"Promi Big Brother" läuft bis Freitag, den 31. August, immer täglich um 22:15 Uhr in Sat.1 - jeden Freitag sogar schon um 20:15 Uhr.