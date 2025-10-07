Promi Big Brother: Neue Staffel begonnen

Es geht wieder los. Am Montagabend hat im Fernsehen die neue "Promi Big Brother"-Staffel begonnen. Kürzlich noch im echten Gefängnis, zieht Jimi Blue Ochsenknecht diesmal live in den TV-Knast ein. Und auch Britney Spears war Thema.
Seine Zeit in der Freiheit ist für Jimi Blue Ochsenknecht (33) vorerst vorbei. Am 6. Oktober ist der Schauspieler in der Auftaktfolge der neuen "Promi Big Brother"-Staffel live in Sat.1 in den Fernseh-Knast gezogen. Für deutsche Reality-TV-Fans ist der Einzug des Schauspielers wohl ein Highlight, dürften sie doch mit den jüngsten Problemen von Ochsenknecht, die für viele Schlagzeilen gesorgt hatten, recht vertraut sein.