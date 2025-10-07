Promi Big Brother: Neue Staffel begonnen

Es geht wieder los. Am Montagabend hat im Fernsehen die neue "Promi Big Brother"-Staffel begonnen. Kürzlich noch im echten Gefängnis, zieht Jimi Blue Ochsenknecht diesmal live in den TV-Knast ein. Und auch Britney Spears war Thema.

Seine Zeit in der Freiheit ist für Jimi Blue Ochsenknecht (33) vorerst vorbei. Am 6. Oktober ist der Schauspieler in der Auftaktfolge der neuen "Promi Big Brother"-Staffel live in Sat.1 in den Fernseh-Knast gezogen. Für deutsche Reality-TV-Fans ist der Einzug des Schauspielers wohl ein Highlight, dürften sie doch mit den jüngsten Problemen von Ochsenknecht, die für viele Schlagzeilen gesorgt hatten, recht vertraut sein.

Jener war im Juni in Hamburg festgenommen worden. Dem Schauspieler wurde vorgeworfen, Ende 2021 in einem Hotel in Österreich Leistungen im Wert von knapp 14.000 Euro in Anspruch genommen und nicht bezahlt zu haben. Die ausstehende Summe wurde beglichen, zum Prozess kam es aber dennoch. Ochsenknecht wurde nach Österreich ausgeliefert und kam kurz darauf auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben. Er wurde schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.

"Jetzt wird er für den Knast bezahlt"

"Vorher hat er für den Knast bezahlt und jetzt wird er für den Knast bezahlt", scherzte seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) vor dem Einzug ihres Sohnes in der Sendung. Er gebe sich aber "sehr viel Mühe, alles ins Reine zu bringen". Jimi Blue Ochsenknecht freute sich unterdessen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ungeschnitten sehen könnten, "wie ich wirklich bin". Er glaube, dass er "eigentlich ganz lustig sei", sagte Ochsenknecht, der abgeschottet in einem Hotel auf seinen Einzug warten musste. Die Hotelrechnung "übernehmen wir", konnte sich Moderatorin Marlene Lufen (54) neben Co-Moderator Jochen Schropp (46) einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Auch daneben stand beim Auftakt schon viel auf dem Programm. Zunächst waren die ganzen Einzüge der anderen Kandidatinnen und Kandidaten zu sehen, die schon vor dem TV-Auftakt erfolgt sind. Harald Glööckler (60) durfte es sich mit Désirée Nick (69) in der Musterwohnung der neuen Staffel bequem machen. Der Designer glaubte, sich eigentlich gar nicht erst vorstellen zu müssen, ihn kenne man ja. Auch Nick, die schon vor zehn Jahren im TV-Container war, kenne jeder in Deutschland.

Alle anderen mussten einen Rohbau beziehen. TV-Sternchen Pinar Sevim wusste da noch nicht, ob die Zeit im Container "ohne Essen oder ohne Schminke" besser sei. Ihr folgte Sänger Marc Terenzi (47), der zur Begrüßung erst einmal erfuhr, dass Pinar auf dem Dixi-Klo Pipi gemacht hatte und nicht abspülen konnte. Schauspielerin Doreen Dietel (51) werde ihren Sohn, ihren "Mäusekuchen", vermissen und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38) habe "einen ganz schlechten Ruf", wie Nick, die mit Glööckler spitzeln durfte, über ihn wissen wollte. Der werde sich ihrer Meinung nach "eine von den Weibern krallen". Sarah-Jane Wollny (27) sei eigenen Angaben zufolge "nicht die hellste Kerze auf der Torte" und Reality-Star Paco Herb (29) sei der Ansicht, dass Regeln dazu da sind, "um sie zu brechen".

Seine Reality Kollegin Laura Blond werde "immer unterschätzt", wolle aber "Realness" in die Show bringen und Influencer Satansbratan war "ready as fuck". Die TikTokerin Karina2you erwarte sich "neu zu entdecken" und Schlagersänger Achim Petry (51) erzählte, dass sein Vater Wolfgang Petry (74) für ihn "ganz klar eines der größten Vorbilder" sei. Reality-Star Christina Dimitriou (33) brauche nicht irgendwelche Geschichten, ihre Sendezeit bekomme sie sowieso. Der aus "K11 - Kommissare im Einsatz" bekannte Michael Naseband (60) bekam die "Bauleitung" - und damit als einziger Kandidat auf dem Rohbau die Chance, eine Toilette mit Spülung zu benutzen.

Getragene Schlüpfer und Dates mit Britney

Beim Musterwohnungs-Duo ging es in den ersten Stunden bereits heiß her. Nick spielte damit, Glööckler verführen zu wollen, posierte für ihn bei einem freizügigen Fotoshooting und hielt ihm ihren getragenen Schlüpfer vor das Gesicht. Der verzichtete allerdings darauf, neben - oder gar mit - Nick zu schlafen und machte es sich nachts auf dem Sofa bequem.

Im Rohbau gab es derweil bereits erste Diskussionen über die spärliche Verpflegung - "eine sensationelle, gequirlte Scheiße" für Satansbratan. Für ihn und die anderen gab es erst am Montagabend Nachschub. Nachdem sich die Truppe etwas Geld im ersten Spiel der Staffel erspielt hatte, konnte der Influencer zumindest Nudeln, Kartoffeln und Ketchup im Kiosk besorgen.

Aber auch ernste Themen wurden schon in der ersten Ausgabe angesprochen. Karina2you berichtete von ihrer schwierigen Kindheit, in der sie und ihr jüngerer Bruder von ihrem Vater misshandelt worden seien. Später habe sie jenem aber dafür vergeben können. Terenzi kam auf seine gescheiterte Beziehung mit Verena Kerth (44) zu sprechen, die für ihn sehr schwierig gewesen sei.

Der Sänger berichtete im Gespräch mit anderen Kandidaten aber auch, dass er vor vielen Jahren mit einer echten Pop-Prinzessin zusammen war. "Britney Spears ist eine meiner Ex-Freundinnen", erzählte er. Ins Detail gehen wollte Terenzi aber nicht, denn "ein Gentleman sagt nicht immer alles". Das letzte Mal habe er vor Ewigkeiten Kontakt mit Spears gehabt und das Ganze sei "nicht so lang" gewesen - und noch bevor er mit Sarah Connor (45) zusammen kam, die er 2004 heiratete. Die Ehe wurde später geschieden.