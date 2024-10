Promi Big Brother: Wer ist im Finale?

Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich verlobt. Zu dem romantischen Moment kam es am Sonntagabend live in der Reality-Show "Promi Big Brother".

Sie waren das erste Paar, das gemeinsam in den "Promi Big Brother"-Container gezogen ist, außerdem buchte der Sender Sat.1 noch seine Ex-Freundin Elena Miras (32) dazu. Doch ihre Liebe hielt der Belastung stand. Die Reality-TV-Stars Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), die sich seit der gemeinsamen Dschungelcamp-Teilnahme kennen, haben sich Sonntagabend live in der Sendung verlobt.

Auslöser für den Antrag war ein Angebot des Big Brothers, der Mike Heiter im Sprechzimmer sagte, er könne ihr "jetzt und sofort in der Live-Sendung" einen Heiratsantrag machen. "Krass. Eigentlich sagt alles Ja. Es ist ein heftiger Moment. Alter Schwede, in wat für eine Situation du mich hier bringst. Es ist eine geile Situation. Heftig, heftig, heftig! Aber das ist was Geiles, was Außergewöhnliches. Ich bin eh ready, boah", reagiert er.

Mit "Champagnergläser und Schampus" sowie einem großen roten Herz mit der Aufschrift "Love" kehrt er zu den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ins Wohnzimmer zurück. Den Ring hatte er zuvor in seiner Jackentasche verstaut. Als Leyla das Herz umdrehte, stand dort "Heirate mich". Mike ging vor ihr auf die Knie und fragte sie die Frage aller Fragen. "Ist das jetzt echt?", wollte sie überglücklich immer wieder wissen. "Wir sind jetzt verlobt, Schatz", bestätigte er, woraufhin sie jubelte: "Ich werde eine Heiter!"

Promi Big Brother: Die Finalisten stehen fest

Indes steht auch fest, wer im "PBB"-Finale steht: Neben Mike Heiter und Leyla Lahouar sind es "Big Brother"-Urgestein Alida Kurras (47), Reality-Darsteller Matze Höhn (28) und Schauspieler Jochen Horst (63).

Promi Big Brother 2024: Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

Verena Kerth (TV- und Radiomoderatorin)

Daniel Lopes („DSDS“)

Mike Heiter (Reality-TV-Persönlichkeit)

Max Kruse (Ex-Fußball-Nationalspieler)

Mimi Fiedler (Schauspielerin)

Jochen Horst (Schauspieler)

Cecilia Asoro (Reality-TV-Persönlichkeit)

Sinan Movez (TikToker)

Alida Kurras (Fernsehmoderatorin)

Matthias Höhn (Reality-TV-Persönlichkeit und Content Creator)

Bea Peters (Promi-Reporterin)

Sarah Wagner (Wildcard-Gewinnerin)

Leyla Lahouar (Reality-TV-Persönlichkeit)

Elena Miras (Reality-TV-Persönlichkeit)

Promi Big Brother 2024: Wer ist raus?

In der aktuellen Staffel ausgeschieden sind:

Verena Kerth (Folge 8)

Bea Peters (Folge 8)

Sinan Movez (Folge 9)

Cecilia Asoro (Folge 10)

Daniel Lopes (Folge 11)

Elen Miras (Folge 12)

Sarah Wagner (Folge 13)

Mimi Fiedler (Folge 13)

Max Kruse (Folge 14)

Promi Big Brother: Wer steht im Finale?

Alida Kurras

Jochen Horst

Leyla Lahouar

Matthias Höhn

Mike Heiter

Kurz vor dem Finale musste der ehemalige Fußballnationalspieler Max Kruse (36) den Container verlassen. In seinem Exit-Statement drückte er sein Bedauern darüber aus. "Aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute war der Tag, wo ich gesagt habe: Es ist in Ordnung zu gehen." Weiter erklärte er: "An alle, die geguckt haben und mich im Container geil fanden: Vielen, vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung! Und ich schau mir gleich mal meine Nachrichten an - und natürlich alle Folgen", strahlte er in die "PBB"-Kamera.

Das Finale der Reality-Show startet am heutigen Montag (21.10.) um 20:15 Uhr bei Sat.1 und Joyn.