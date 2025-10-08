Promi Big Brother: Désirée Nick wandert direkt auf die Exit-Liste

Bereits in der zweiten Episode der neuen "Promi Big Brother"-Staffel hat es Désirée Nick erwischt. Zunächst muss sie die Musterwohnung verlassen und landet dann als erster Promi auf der "Exit-Liste" für einen möglichen Auszug.

In der neuen "Promi Big Brother"-Staffel leben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entweder in einem kargen Rohbau oder in einer hübschen Musterwohnung. Während die einen hungern und frieren, dürfen die anderen im Luxus schwelgen. Nachdem Sat.1 erst am Montag die Auftaktfolge gezeigt hat, stand in der zweiten Sendung am 7. Oktober bereits eine große Veränderung für vier der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten an.

Die Nick muss auf den Rohbau Bisher durften sich Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) zu zweit in der Musterwohnung vergnügen, am Dienstagabend mussten sie jedoch umziehen. Zunächst sollte die deutlich größere Promi-Truppe im Rohbau entscheiden, wer in die Wohnung darf. Die Kandidaten machten Reality-Star Laura Blond, die am 8. Oktober vor laufenden Kameras ihren 30. Geburtstag feiert, ein verfrühtes Geschenk. Sie konnte sich zusammen mit dem aus "K11 - Kommissare im Einsatz" bekannten Michael Naseband (60) auf in Richtung Musterwohnung machen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten daraufhin entscheiden, wer in den Rohbau umziehen soll. Nur wenige Minuten später stand fest, dass sich Glööckler und Nick vom Luxus verabschieden. Doch für die 69-Jährige kam es noch dicker. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Rohbaus sollten einen der Promis für die "Exit-Liste" nominieren, Laura und Michael in der Musterwohnung ausgenommen. Wer auf dieser landet, läuft Gefahr, die Show verlassen zu müssen.

Drei Stimmen - die von Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, TikTokerin Karina2you und Influencer Satansbratan - gingen an die Nick, die damit als erster Promi auf der Liste landete. Wer ihr folgt, und wer das Format dann tatsächlich verlassen muss, entscheidet sich in den kommenden Sendungen. Die nächste Live-Ausgabe zeigt Sat.1 am 8. Oktober ab 22:30 Uhr.