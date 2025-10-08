Promi Big Brother: Désirée Nick wandert direkt auf die Exit-Liste

Bereits in der zweiten Episode der neuen "Promi Big Brother"-Staffel hat es Désirée Nick erwischt. Zunächst muss sie die Musterwohnung verlassen und landet dann als erster Promi auf der "Exit-Liste" für einen möglichen Auszug.
In der neuen "Promi Big Brother"-Staffel leben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entweder in einem kargen Rohbau oder in einer hübschen Musterwohnung. Während die einen hungern und frieren, dürfen die anderen im Luxus schwelgen. Nachdem Sat.1 erst am Montag die Auftaktfolge gezeigt hat, stand in der zweiten Sendung am 7. Oktober bereits eine große Veränderung für vier der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten an.