„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist nominiert (Tag 2)?

Welche Kandidaten in der 2. Folge von „Promi Big Brother“ 2025 auf der Nominierungsliste landen und was sonst noch passiert ist, erfahren Sie im Artikel.

Zum Auftakt von „Promi Big Brother“ 2025 zogen alle Bewohner gemeinsam mit Nachzügler Jimi Blue Ochsenknecht in den Rohbau ein. Für Désirée Nick und Harald Glööckler begann die Show dagegen komfortabler: Sie durften als Erste in den diesjährigen Luxusbereich, die sogenannte Musterwohnung. Nun steht am zweiten Tag die erste Nominierung auf dem Programm.

Spielrunde endet mit guter Ausbeute Für das Spiel darf Bauleiterin Karina fünf Leute bestimmen. Ihre Wahl fällt auf Pilar, Christina, Marc, Achim und Paco. Am Ende erspielen sie 7,50 Euro. Mit dem Grundbetrag von 6,50 Euro (50 Cent pro Bewohner im Rohbau) kann Paco anschließend für insgesamt 14 Euro einkaufen. Am Ende gibt er circa 11 Euro aus.

Wer darf in die Musterwohnung?

Die Rohbau-Bewohner dürfen zwei Leute bestimmen, die vorerst vom Rohbau in die Musterwohnung dürfen. Die Teilnehmer entscheiden sich für Laura und Achim.

Nun entscheiden die Zuschauer: Désirée, Harald, Laura oder Michael – welche zwei dürfen in der Musterwohnung bleiben? Nach dem Voting müssen Désirée und Harald ihren Luxusbereich vorerst verlassen.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist nominiert in Folge 2?

Bei der Nominierung durften alle Rohbau-Bewohner ran, die nicht beim Spiel mitgespielt haben. Die Bewohner der Musterwohnung können nicht nominiert werden.

Am Ende bekommt Désirée Nick mit drei Stimmen die meisten Nominierungen von ihren Mitbewohnern und steht damit als Erste auf der Exit-Liste.

„Promi Big Brother“ 2025: Diese Bewohner sind in der 13. Staffel mit dabei

Hier die Bewohner von „Promi Big Brother“ 2025 in der Übersicht:

Andrej Mangold

Sarah-Jane Wollny

Laura Blond

Karina2you

Achim Petry

Michael Naseband

Christina Dimitriou

Marc Terenzi

Doreen Dietel

Paco Herb

Pinar Sevim

SatansBratan

Harald Glööckler

Désirée Nick

Jimi Blue Ochsenknecht

Wo kann man „Promi Big Brother“ 2025 schauen?

„Promi Big Brother“ 2025 startet mit einem 24/7-Livestream auf Joyn bereits ab Samstag, 4. Oktober 2025, ab 15:00 Uhr.

Die Live-Shows beginnen am Montag, 6. Oktober 2025. Auf Sat.1 und parallel auf Joyn werden sie ausgestrahlt.

Die Sendezeiten sind typischerweise:

Montags und dienstags um 20:15 Uhr

Mittwoch bis Sonntag meist um 22:30 Uhr

Wer die Sendungen verpasst, kann sie on demand in der Joyn-Mediathek ansehen.

Um was geht es bei „Promi Big Brother“?

„Promi Big Brother“ ist die Promi-Variante des bekannten Reality-TV-Formats „Big Brother“. Mehrere mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten ziehen gemeinsam in einen abgeschotteten Container oder in verschiedene Wohnbereiche, die meist sehr unterschiedlich ausgestattet sind – von luxuriös bis spartanisch. Dort leben sie rund um die Uhr unter ständiger Kameraüberwachung. Konflikte, Allianzen, Streitigkeiten und Freundschaften entstehen in diesem künstlichen Mikrokosmos quasi automatisch. In regelmäßigen Abständen nominieren sich die Bewohner gegenseitig für den Auszug, über den letztlich das Publikum entscheidet. Am Ende bleibt ein Finalist übrig, der als Sieger gekrönt wird und ein Preisgeld erhält.