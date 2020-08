7 Der Märchenwald ist alles andere als märchenhaft.Foto:Sat.1Willi Weber Foto:

Es wird märchenhaft: Nun ist klar, was die insgesamt 16 Promis im Container bei „Promi Big Brother“ erwartet. Ein luxuriöses Märchenschloss, aber auch ein karger Märchenwald.

Stuttgart - Der Container bei „Promi Big Brother“ ist immer eine Überraschung. Neben einem luxuriösen Bereich mit allem, was das verwöhnte Promi-Herz begehrt, gibt es auch einen kargen Bereich. In den vergangenen Staffeln mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten in einem Keller ohne Tageslicht zurechtfinden oder im Außenbereich ohne Strom und Wasser nächtigen.

In dieser Staffel steht alles unter dem Motto „märchenhaft“. Und nun ist auch klar, was die insgesamt 16 Promis ab Freitag drei Wochen lang erwartet.

Der Märchenwald

Auf der einen Seite wartet der Märchenwald – hier finden die Bewohner das Nötigste und damit einen Ort, der alle Wünsche offenlässt. Übernachtet wird in einem Verschlag, nach vorne offen. Geduscht wird im Freien, das Sprechzimmer befindet sich in der Räuberhöhle. Am Wunschbaum können erspielte Taler gegen Luxusgegenstände wie Seife oder Snacks eingetauscht werden. Im Knusperhäuschen können die Bewohner des Märchenwaldes auch dieses Jahr mit erspieltem Budget einkaufen gehen.

Das Märchenschloss

Doch am Horizont erblicken die Bewohner einen Lichtblick: das Märchenschloss. In den modern eingerichteten Gemäuern erwartet sie ein prall gefülltes Schlaraffenland und purer Luxus. Hier gibt es für die residierenden Bewohner Essen und edle Tropfen in Hülle und Fülle. Offene Luxusküche, ein Lounge-Bereich zum Verweilen, ein Badezimmer als Wellness-Oase und ein Schlafzimmer mit luxuriösen Betten. Der Außenbereich des Märchenschlosses ist der Lustgarten. Mit Pool, Liegefläche und einer Grillstelle kann in seinen Ecken getuschelt und gelästert werden.