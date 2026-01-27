Prokurdische Protestaktion: War der Sturm auf die CDU-Zentrale in Stuttgart nur ein Stürmchen?

Die Kurdische Gemeinde verurteilt die prokurdische Protestaktion in der CDU-Landesgeschäftsstelle aufs Schärfste. Aber wie gewalttätig war sie wirklich?
Der Landesverband der Kurdischen Gemeinde Baden-Württemberg hat den Übergriff prokurdischer Demonstranten auf die Landesgeschäftsstelle der CDU aufs Schärfste verurteilt. Am Montag waren etwa ein Dutzend Aktivisten in die CDU-Parteizentrale in Stuttgart eingedrungen und hatte lautstark gegen das Schweigen der deutschen Politik zu den Massakern an Kurden in Nordsyrien protestiert. Die Kurdenorganisation distanzierte sich von dieser Aktion. Man verstehe zwar die Betroffenheit junger Menschen. Dies rechtfertige „jedoch in keiner Weise Gewalt und rechtswidrige Eskalationen in Deutschland“, heißt es in der Erklärung.