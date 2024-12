1 Über den Wolken gilt die Freiheit als grenzenlos. Beim Fliegen entstehen aber eben auch viele klimaschädlichen Emissionen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Individuelle Freiheit wird groß geschrieben. Allerdings hat das Auswirkungen. Zum Beispiel auf die Frage, wie viel von dieser Freiheit im Jahr 2049 noch übrig ist. Wer mitdiskutieren will: am 10. Dezember in Stuttgart.











Welche Freiheiten wünschen sich die Stuttgarter im Jahr 1949? Um diese Frage geht es bei einer Veranstaltung am Dienstag, 10. Dezember, in der Stadtbibliothek. An dem Abend soll auch der Zusammenhang zwischen gegenwärtigen und künftigen Freiheiten beleuchtet werden.