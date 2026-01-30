Oscar-Regisseur Sam Mendes wagt ein besonderes Filmprojekt: Gleich vier Spielfilme über die Beatles sollen 2028 in die Kinos kommen. Jetzt wurden die ersten Bilder der Star-Besetzung enthüllt - auf ganz besondere Weise.
Die Dreharbeiten zu einem der ambitioniertesten Musikfilm-Projekte der Geschichte haben begonnen. Sony Pictures präsentierte jetzt erstmals Aufnahmen der vier Schauspieler, die in Sam Mendes' Beatles-Filmen die Rollen von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr übernehmen werden. Das vierteilige Kinoevent soll im April 2028 starten, wie der "Hollywood Reporter" berichtet.