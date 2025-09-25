Projekt von Bosch und Cariad: Das hat es mit den orangenen Testfahrzeugen in Stuttgart auf sich

Bosch und Cariad testen in Stuttgart Software für automatisiertes Fahren. Die Landeshauptstadt biete sich unter anderem aufgrund von Fahrbahnverengungen und Baustellen an.
Im Raum Stuttgart sind derzeit auffällig viele Fahrzeuge mit Sensoraufbauten unterwegs – darunter Modelle wie der VW ID.Buzz und der Audi Q8. Sie gehören zur Testflotte der „Automated Driving Alliance“, einer Entwicklungspartnerschaft zwischen Bosch und Cariad, der Software-Tochter des Volkswagen-Konzerns. Die Fahrzeuge sammeln Daten und erproben die Technik, die Autofahrern „in der Zukunft erlauben, in verschiedenen Fahrsituationen die Hände vom Lenkrad zu nehmen“, erklärt ein Sprecher von Bosch.