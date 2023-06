15 Der Platz vor dem Hauptbahnhof hieß 1942 noch Hindenburgplatz. In der Bildergalerie zeigen wir Eindrücke aus der Gegend rund um den „Nabel Schwabens“ vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Der Name Paul Bonatz ist untrennbar mit dem Stuttgarter Hauptbahnhof verbunden. 1943 verließ er Deutschland in Richtung Türkei. Wie sah die Gegend rund um den Bahnhof im Jahr 1942 aus, also vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs?









Stuttgart - Auf der Uhr am Bahnhofsturm ist es fünf vor zehn, als das Foto – wie alle Aufnahmen in unserer Serie – im Jahr 1942 entstanden ist. Oder war es im übertragenen Sinne schon fünf vor zwölf? Räumlich war der Krieg zwar noch fern, doch die jungen Männer befanden sich an der Front. Die Familien daheim waren in großer Sorge, manche glaubten noch an den „Endsieg“. Doch das Unheil rückte immer näher.