Die Live-Action-Version von "Rapunzel - Neu verföhnt" nimmt an Fahrt auf. Disney möchte Scarlett Johansson als böse Mutter besetzen. Das Projekt wurde Anfang des Jahres auf Eis gelegt. Doch der globale Erfolg von "Lilo & Stitch" führt zu einem Kurswechsel.
Das Realfilm-Remake von "Rapunzel - Neu verföhnt" (2010) nimmt an Fahrt auf. Berichten zufolge legte Disney das Projekt Anfang des Jahres auf Eis, nachdem "Schneewittchen", der Live-Action-Film mit Gal Gadot (40) und Rachel Zegler (24), die Zuschauer nicht begeistern konnte. Laut des US-Branchenmagazins "Variety" ist nun aber wieder Bewegung in das Projekt gekommen. Disney soll in Erwägung ziehen, Scarlett Johansson (40) als Hexe Gothel zu besetzen, die Rapunzel im Turm festhält.