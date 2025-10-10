Die Live-Action-Version von "Rapunzel - Neu verföhnt" nimmt an Fahrt auf. Disney möchte Scarlett Johansson als böse Mutter besetzen. Das Projekt wurde Anfang des Jahres auf Eis gelegt. Doch der globale Erfolg von "Lilo & Stitch" führt zu einem Kurswechsel.

Das Realfilm-Remake von "Rapunzel - Neu verföhnt" (2010) nimmt an Fahrt auf. Berichten zufolge legte Disney das Projekt Anfang des Jahres auf Eis, nachdem "Schneewittchen", der Live-Action-Film mit Gal Gadot (40) und Rachel Zegler (24), die Zuschauer nicht begeistern konnte. Laut des US-Branchenmagazins "Variety" ist nun aber wieder Bewegung in das Projekt gekommen. Disney soll in Erwägung ziehen, Scarlett Johansson (40) als Hexe Gothel zu besetzen, die Rapunzel im Turm festhält.

Filmemacher Michael Gracey ("Greatest Showman", 49) soll sich derzeit mit Disney im Gespräch über den Regie-Posten befinden. Das Drehbuch stammt von Autorin Jennifer Kaytin Robinson ("Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 37). Weitere Details zum Projekt sind gegenwärtig nicht bekannt.

Erfolg von "Lilo & Stitch" sorgte für Kurswechsel

Der globale Erfolg der Live-Action-Version von "Lilo & Stitch" soll Disney dazu bewogen haben, die Entwicklung der Live-Action-Version von "Rapunzel" wieder aufzunehmen. Im Mai gestartet, spielte "Lilo & Stitch" an den weltweiten Kinokassen mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Der finanziell zweiterfolgreichste Film des Jahres.

Disney erhofft sich, mit dem Realfilm-Remake von "Rapunzel" diesen Erfolg zu wiederholen. Der Animationsfilm "Rapunzel - Neu verföhnt" war 2010 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 591 Millionen Dollar ein Kinohit, war auch für einen Oscar nominiert.