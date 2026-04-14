Der Oberbürgermeister von Leonberg bringt seine Imker-Erfahrung ein. Nun produzieren Tausende Bienen auf dem Rathausdach einen besonderen Stadthonig.
Ein besseres Zuhause hätten sich diese Bienen kaum wünschen können. Nicht nur, dass die beiden Imker Jakob Schwarz und Franz Reinharz regelmäßig nachsehen, wie die Lage auf dem Leonberger Rathausdach ist. Expertise ist ohnehin schon im Haus: Oberbürgermeister Tobias Degode beschäftigte sich in seiner alten Heimat Düsseldorf ebenfalls bereits mit Bienenhaltung und Honigproduktion.