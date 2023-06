1 Schüler der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule beteiligen sich mit Briefen an Senioren am Projekt L’Utopia. Foto: Martin Tschepe

In Ludwigsburg begegnen sich die ältere und die jüngere Generationen: Im Rahmen des Projekts L’Utopia eröffnet das Bürgertheater auf dem Berliner Platz ein Pop-Up-Café. Die Aktion beginnt am Mittwoch, 25. Mai.









„Ich würde sehr gerne Ihre Geschichte hören, wie war es damals?“ Das ist eine von vielen Fragen, die Schüler der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule in der Ludwigsburger Oststadt in Briefen Senioren des Albert-Knapp-Altenheims gestellt haben. An einem warmem Nachmittag im Frühling sitzen die Jugendlichen im Schulhof und treffen Axel Brauch, Gesine Mahr und Margherita Lo Tito vom Bürgertheater Ludwigsburg. Das Trio hat das Briefeschreiben im Rahmen des Projekts L’Utopia angeleiert und nun die Antworten der alten Menschen im Gepäck.