Projekt kam nie zustande: James Van Der Beek plante Dawsons Creek-Revival

James Van Der Beek wollte "Dawson's Creek" als Revival zurückbringen - und hatte dafür sogar ein konkretes Konzept. Das verriet nun Serien-Erfinder Kevin Williamson in einem emotionalen Interview.
James Van Der Beek (1977-2026) träumte davon, die Kultserie "Dawson's Creek" wiederzubeleben - und hatte sogar konkrete Ideen dafür. Das enthüllt Serien-Schöpfer Kevin Williamson (60) nun in einem emotionalen Interview mit dem "Esquire"-Magazin. Doch dazu kam es nie. Der Schauspieler starb am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.