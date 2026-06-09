Projekt in Waiblingen: Lebensturm statt Schwabenlandtower – zwei Tage Bauzeit für Waiblinger Hochhaus

Dieses Hochhaus wird garantiert fertig: In Waiblingen entsteht in zwei Tagen ein „Lebensturm“ für Igel, Eidechsen und Insekten. Für den Bau werden noch geschickte Hände gesucht.

Mit Hochhäusern hat man im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen Jahren nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Der Schwabenlandtower in Fellbach, Baubeginn war im Frühjahr 2014, ist bis heute unvollendet. Aktuell hat sich dort lediglich eine Wanderfalkenfamilie eingemietet – und das auch nur zeitweise. In Waiblingen lässt man sich davon nicht abschrecken: Dort entsteht nun ebenfalls ein Hochhaus. Sein Bau soll aber ganz anders ablaufen als in der Nachbarkommune.

Die Initiatoren haben sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt: Binnen zweier Tage soll das geplante, sehr spezielle Hochhaus fertig sein. Standort ist das Alvarium in der Nähe des Hallenbads. Dort starten am Freitag, 12. Juni, ab 14.30 Uhr die Arbeiten für einen „Lebensturm“, ein Hochhaus für die Artenvielfalt. Auf einem Quadratmeter Grundfläche soll die Holzkonstruktion mit mehreren Etagen möglichst vielen unterschiedlichen Tieren einen Unterschlupf und Lebensraum bieten.

Im Lebensturm ist auch ein Stockwerk für Igel reserviert (Symbolbild). Foto: dpa

Jedes Stockwerk wird mit einem anderen Material befüllt: im Erdgeschoss beispielsweise mit Laub für Igel, im Stockwerk darüber mit Bruchsteinen, zwischen denen sich Eidechsen tummeln können. Auf anderen Etagen bieten altes Holz, Schilfgräser, Schaf- und Holzwolle, Rinde und andere Materialien Platz und Lebensraum für Flor- und Schwebfliegen, Marienkäfer, Ohrwürmer, Schlupfwespen und Wildbienen.

Für das Bauprojekt, das am Samstag, 13. Juni, um 9 Uhr fortgesetzt wird und dann um die Mittagszeit vollendet sein soll, suchen die Initiatoren von Waiblingen Klimaneutral und der BUND-Ortsgruppe Waiblingen-Korb noch kreative Handwerker und Baumaterial. Das Projekt wird durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis im Rahmen des Förderprogramms „Dein Klimabudget zum Anpacken“ finanziell unterstützt.