Projekt in Waiblingen: Lebensturm statt Schwabenlandtower – zwei Tage Bauzeit für Waiblinger Hochhaus

Dieses Hochhaus wird garantiert fertig: In Waiblingen entsteht in zwei Tagen ein „Lebensturm“ für Igel, Eidechsen und Insekten. Für den Bau werden noch geschickte Hände gesucht.
Mit Hochhäusern hat man im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen Jahren nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Der Schwabenlandtower in Fellbach, Baubeginn war im Frühjahr 2014, ist bis heute unvollendet. Aktuell hat sich dort lediglich eine Wanderfalkenfamilie eingemietet – und das auch nur zeitweise. In Waiblingen lässt man sich davon nicht abschrecken: Dort entsteht nun ebenfalls ein Hochhaus. Sein Bau soll aber ganz anders ablaufen als in der Nachbarkommune.