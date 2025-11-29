Projekt in Vaihingen-Ensingen: Darum sind Mini-Häuser die besseren Tiny-Häuser

Mini-Häuser sind mehr als ein neuer architektonischer Trend – sie könnten ein sozialpolitisches Signal setzen. Die von der Wohnbau Oberriexigen geplanten Kleinsthäuser in Vaihingen-Ensingen zeigen, wie eine Weiterentwicklung der Tiny-House-Idee aussehen kann: weg vom extremen, individualistischen Minimalismus, der die breite Masse der Bürger nicht anspricht. Hin zu einem kompakten, aber alltagstauglichen Zuhause – das vor allem älteren Menschen echte Perspektiven eröffnet.

Wer im Alter nicht in die Armutsfalle hoher Mietkosten geraten möchte, braucht Alternativen, die bezahlbar, barrierearm und würdevoll sind. Genau hier setzen Mini-Häuser mit rund 70 Quadratmetern Wohnfläche an.

Eine Architektin aus Thüringen stellte im Jahr 2024 ihr Tiny-Haus der Öffentlichkeit vor. Foto: dpa

Dass klassische Tiny-Häuser in der öffentlichen Debatte oft kritisch gesehen werden, ist bekannt. Fachleute betonen, dass die vielen Kleinsteinheiten in der Summe häufig mehr Fläche verbrauchen, als man denkt. Zudem empfehlen Stadtplaner seit Jahren, eher in die Höhe zu bauen, um knappen Boden effizient zu nutzen. Auch im Landkreis Ludwigsburg gab es bislang wenig Erfolge beim Versuch, Tiny-House-Projekte zu etablieren. Initiativen wie etwa die des Vereins „Tiny Houses Region Stuttgart“ vor zwei Jahren scheiterten im Kreis Ludwigsburg an Flächenknappheit, strikten Bebauungsplänen oder fehlendem Interesse der Verwaltungen. Die Tiny-House-Szene hat es derweil nie über eine Nischenexistenz hinaus geschafft.

Mini-Häuser sind keine exotischen Wohnwagen auf Rädern

Die nun geplanten Mini-Häuser sind keine exotischen Wohnwagen auf Rädern, sondern ein kleines Eigenheim mit klarer städtebaulicher Einbindung. Sie könnten deshalb einen neuen Standard setzen: nicht zu klein, nicht zu flächengierig, und damit von Kommunen und Käufern als vertretbar angesehen.

Sicherlich ist der Preis von 430.000 Euro kein Pappenstiel und viel höher als der von Tiny-Häusern, aber die Baupreise sind allgemein hoch. Ein Rentner, der sein altes, großes Haus oder seine Wohnung im vierten Stock verkauft oder auf Ersparnisse zurückgreift, könnte mit niedrigeren Energiekosten und Grundsteuern kalkulieren, auch gehört ihm der Grund, was bei mobilen Tiny-Häusern oft nicht der Fall ist. Wie es scheint, erlaubt die Bauweise zudem, notfalls eine Pflegekraft dort im Obergeschoss unterzubringen.

Ein Zuhause ohne finanziellen Druck?

Vielleicht ist gerade die Adventszeit ein guter Moment, über solche Lösungen nachzudenken. Während vielerorts über Wohnraummangel, steigende Baukosten und explodierende Mieten geklagt wird, erinnert uns diese Jahreszeit daran, wie elementar das Bedürfnis nach einer Herberge ist.

Auch Maria und Josef waren auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ankommen konnten. Mini-Häuser können modernen Menschen – besonders jenen mit kleiner Rente oder bewusst bescheidenerem Lebensstil – genau das bieten: ein Ankommen ohne Überforderung, ein Zuhause ohne finanziellen Druck.

Die Mini-Häuser in Ensingen könnten damit gemeinsam zum Vorbild werden. Sie sind im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern sicher nicht flächenschonender, könnten für einige eine nachhaltigere Verkleinerung bedeuten. Vielleicht braucht es künftig nicht mehr winzige, sondern klug dimensionierte Kleinsthäuser, die das Prinzip des Weniger mit den Anforderungen des Alltags versöhnen. Ein Modell, das Hoffnung macht – nicht nur im Advent.