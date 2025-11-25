Projekt in Thüringer Landkreis: Arbeitspflicht für junge Bürgergeld-Bezieher? Ludwigsburger Landrat begrüßt das

In einem Thüringer Landkreis wird der Druck auf junge Bürgergeld-Empfänger erhöht. Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier begrüßt die Idee, sieht aber rechtliche Hürden.
Ausgerechnet ein SPD-Landrat prescht mit einem Projekt vor, das junge Bürgergeld-Empfänger zur Arbeit verpflichtet: Im Landkreis Nordhausen in Thüringen will Matthias Jendricke die „Beschäftigungsfähigkeit erhöhen“ sowie „zur Strukturierung des Tagesablaufs“ beitragen, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes unserer Zeitung zum Ziel der Maßnahme mit. Gegenüber der Tageszeitung „Welt“ wählte der Landrat drastische Worte: „Wir züchten eine Generation von Faulenzern“, sagte Jendricke.