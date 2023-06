1 Wegen Regens kommen bei ihrer Premiere nur vereinzelt Gäste an die Bar „Thilda“. Foto: Jürgen Bach

Bei der Premiere von „Thilda" in Ludwigsburg mit Mitternachtskino fällt Regen. Die Bar soll dazu beitragen, die oft gefährliche Lage auf dem Platz zu entspannen.









Alles ist perfekt vorbereitet. Mit Hochdruck haben Islam Kryeziu und sein Team in den vergangenen Tagen den Seefrachtcontainer zur Bar „Thilda“ mit Theke ausgebaut. Im April sei die Stadtverwaltung mit der Idee einer Bewirtung am Akademiehof auf ihn zugekommen. Die in der Vergangenheit dort angespannte Lage soll dadurch entschärft werden. War der Akademiehof doch eher bekannt für schlägernde und trinkende Jugendliche, die Messer zücken, Drogen nehmen, Passanten anpöbeln und Möbel zerlegen. Thilda ist nun so gesehen eine Mischung aus Sozialarbeiter und Ordnungshüter. Die Bar hat abends von Donnerstag bis Samstag geöffnet. Sie wird vorerst bis Ende Oktober im Einsatz sein.