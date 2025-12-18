Projekt in Ludwigsburg: Ganz legal – Jugendliche besprayen Blitzer-Anhänger

Im Rahmen eines Projekts zur Vorbeugung von Vandalismus durften Heranwachsende in Ludwigsburg ihre Kreativität ausleben.
Die Technische Verkehrsüberwachung der Stadt Ludwigsburg hat gemeinsam mit Jugendlichen des LBC-Jugendtreffs und dem Graffiti-Künstler Tim Scheu einen mobilen Blitzer in ein fahrendes Kunstwerk verwandelt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der gestaltete Anhänger wird laut Mitteilung im Stadtgebiet im Einsatz sein und soll dabei nicht nur Geschwindigkeiten überwachen, sondern auch zum Nachdenken anregen.