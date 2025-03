Projekt in Kornwestheim: Kornwestheim baut Sozialwohnungen

1 Das Wohnungsbauprojekt in der Kornwestheimer Poststraße kostet rund 10,5 Millionen Euro. Foto: Simon Granville

Durchstarten kann das Neubauprojekt für 43 Mietwohnungen an der Poststraße, mit dem sich die Städtische Wohnbau Kornwestheim nach längerer Abstinenz wieder im Sozialwohnungsbau engagiert.











Als Bauherr für sozial geförderten Wohnungsbau war die hundertprozentige Tochter der Stadt zuletzt 2018 mit zwei Gebäuden in der Hornbergstraße aktiv, wo 24 Wohneinheiten mit Sozialbindung geschaffen wurden. Nun geht die Städtische Wohnbau Kornwestheim (SWK) in diesem Segment mal wieder in die Vollen: auf einem stadteigenen Filetstück am Rande des Salamander-Areals, das bis dato als Parkfläche diente.