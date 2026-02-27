Projekt in Bietigheim: Fitness statt Fabrik an B27 –neues Leben für DLW-Gebäude

Im Sommer eröffnet ein Gesundheitscampus mit Fitnessstudio, Reha-Angeboten und Ärzten in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Wer hinter dem Projekt steckt.

Wer derzeit auf der B27 durch Bietigheim fährt, hat wegen der Baustelle viel Zeit, sich die Umgebung anzuschauen. Dabei fällt das eingerüstete DLW-Haus ins Auge. Direkt an der B27 gelegen ist der Bau in der Umgebung des Bahnhofs markant. Er steht für die fast 90-jährige Geschichte der Deutschen Linoleum-Werke in der Stadt und wird aktuell von Reha Hess zu einem Gesundheitscampus umgebaut.

Die DLW verlegten ihren Sitz 1938 nach Bietigheim, 2018 gingen aber die letzten Lichter dort aus. Seither gab es Teil- und Zwischennutzungen für das Verwaltungsgebäude der DLW. Das gesamte Areal mit 8,5 Hektar soll ein urbanes Stadtviertel werden und ist wegen der Lage im Bogen einer Bahntrasse als Bogenviertel bekannt.

Die Entwicklung lässt aber auf sich warten, die Stadt hat mit dem angrenzenden Aurain-Carré und dem auf der anderen Seite des Bahnhofs gelegenen Lothar-Späth-Carré schon genug an städtebaulichen Aufgaben. So kommt es, dass nun ein Teil des DLW-Areals künftig als Interimsstandort für die Feuerwehr genutzt werden kann – der aktuelle Standort in Bietigheim wird umgebaut.

Kim Hess und Mathias Hinz sind Geschäftsführer bei Reha Hess in Bietigheim und treiben den neuen Gesundheitscampus voran. Foto: Reha Hess

In das Verwaltungsgebäude der DLW zieht wohl aber als erstes neues Leben ein. Reha Hess plant dort ein Gesundheitscampus zu eröffnen. Die Firma ist seit mehr als 30 Jahren in Bietigheim ansässig und ist von einer Physiopraxis in den 1990er-Jahren zu einem großen Gesundheitsanbieter mit Filialen in Crailsheim und Pforzheim gewachsen. Heute gibt es Reha-Sport, ein Fitnessstudio und eine Reihe anderer Angebote von Physio-, über Ergo- bis hin zu Logopädie-Therapie. 600 bis 1000 Menschen nutzen täglich die Angebote von Reha Hess in Bietigheim.

Campus mit 6500 Quadratmetern

Reha Hess sitzt derzeit in der Steinheimer Straße in Nachbarschaft zum Einrichtungshaus Hofmeister und die Erweiterungsmöglichkeiten vor Ort sind begrenzt, sagt Geschäftsführer Mathias Hinz. Deshalb sei man schon vor Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort gewesen und mit der Stadt habe man sich schließlich für das DLW-Gebäude entschieden.

Kim Hess, Tochter des Firmengründers, will damit das Unternehmen mit seinen etwa 150 Mitarbeitern in die Zukunft führen. „Alles unter einem Dach“ lautet die Devise beim neuen Gesundheitscampus, für den das Familienunternehmer als Mieter einen mittleren einstelligen Millionenbetrag investiert. Von aktuell 4500 Quadratmetern erweitert sich das Angebot dann am neuen Standort auf 5500 Quadratmeter.

Ärzte und Sanitätshaus ziehen ein

Den Rest der insgesamt 6500 Quadratmeter im DLW-Gebäude sollen Kooperationspartner einnehmen. Es werden ein Hausarzt, ein Orthopäde und ein Sanitätshaus einziehen. „Wir wollen dabei natürlich die kurzen Wege nutzen“, sagt Kim Hess.

Ursprünglich war die Eröffnung schon für das Frühjahr angedacht, nun ist aber August das Ziel. „Es kamen beim Umbau einige Dinge auf, die wir nicht vorhersehen konnten“, sagt Hinz. Das Gebäude selbst steht nicht unter Denkmalschutz, die Stadt als Eigentümer trage aber Sorge, dass das äußere Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Innen wird wahrscheinlich künftig wenig an die DLW-Historie erinnern. Zwei holzvertäfelte Vorstandszimmer und eine Reihe von DLW-Logos sollen aber ebenso erhalten bleiben wie eine prägnante Treppe. Ansonsten mussten die Räume anders aufgeteilt werden, damit auch eine Trennung zwischen Ärzten und Reha Hess sichtbar ist.

Die Lage nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt begeistert Hess und Hinz. Trotzdem biete man 200 Parkplätze an. Von der B27 sehe man außerdem einen weiteren Vorzug gar nicht: Hinter dem Haus ist ein kleiner Park angelegt.