Projekt in Asperg: Wo Integration gelebt wird: Fahrradwerkstatt „Rad und Tat“ feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren reparieren Ehrenamtliche in Asperg Fahrräder für Geflüchtete und Menschen mit schmalem Geldbeutel. Die Geschichte soll weitergehen – es gibt aber auch Fragezeichen.

Die Ersatzteile türmen sich. Bremskabel, Reifenschläuche, Lenkergriffe – doch an Fahrrädern geschraubt wird an diesem Freitagnachmittag nicht. Denn es gibt etwas zu feiern: Seit zehn Jahren besteht die Fahrradwerkstatt „Rad und Tat“ in Asperg. Was als kleines Projekt gestartet war, ist zu einem umfassenden Vorhaben angewachsen, auf das die Beteiligten mit großem Stolz blicken. Mittlerweile gibt es aber auch Sorgen um die Zukunft des Projekts.

„Was in diesem Projekt an Chancen steckt, habe ich vorher nicht gesehen“, sagt Martin Strecker, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg (KDV). Zusammen mit dem Arbeitskreis Asyl der Stadt Asperg ist der KDV für die Umsetzung zuständig. „Nach zehn Jahren können wir sagen, dass wir verdammt viel geschafft haben. Für solch ein Projekt sind zehn Jahre eine unglaublich lange Zeit.“

Umfangreiches Tätigkeitsfeld

Die Grundidee von „Rad und Tat“ ist es, gespendete Fahrräder zu reparieren und dann günstig zu verkaufen. Zunächst nur an Flüchtlinge, doch der Empfängerkreis wurde schnell ausgeweitet auf Menschen mit kleinem Geldbeutel. Hinter „Rad und Tat“ steckt aber mehr, als nur Fahrräder zu reparieren.

Für KDV-Geschäftsführer Martin Strecker (Mitte) ist das Projekt „eine Herzensangelegenheit“. Foto: Simon Granville

Ein weiteres Feld sind zum Beispiel Fahrradkurse für Frauen, denn in vielen Ländern dieser Welt ist es Frauen nicht erlaubt, Fahrrad zu fahren. In Kooperation mit der Polizei werden deswegen Fahrradkurse für Geflüchtete organisiert. Und auch Sozialpraktika für Schüler sind in der Werkstatt möglich. Derzeit arbeiten zehn ehrenamtliche Helfer für „Rad und Tat“, auch eine festangestellte Teilzeitkraft gibt es.

Integrationsleistung wichtiger Aspekt am Projekt

Zu Beginn war die Werkstatt in einer großen Maschinenhalle untergebracht, die man sich mit 130 Geflüchteten geteilt hatte, die dort in einer provisorischen Unterkunft gelebt haben. Als 2018 feststand, dass die Halle abgerissen wird, musste eine Alternative her. Und die Stadt Asperg bot diese Alternative: Sie stellte die Räumlichkeiten eines ehemaligen Blumenladens in der Königstraße zur Verfügung. Dort befindet sich die Werkstatt seitdem.

Für Gerlinde Bäßler, Vertreterin des Arbeitskreises Asyl, ist die Integrationsleistung das Wichtigste am gesamten Projekt – ehemalige Geflüchtete kommen immer wieder mal vorbei. „Wir ermöglichen Menschen aus anderen Ländern, hier anzukommen.“ Vor allem die Bescheinigung, die sie für die ehrenamtliche Tätigkeit bekommen, sei für die Geflüchteten extrem hilfreich, denn diese würde den Einstieg in das Berufsleben deutlich erleichtern.

Anwesend sind am Freitagnachmittag auch zwei Männer der ersten Stunde, die noch immer aktiv am Projekt beteiligt sind: Detlef Bäßler und Rüdiger Häußler. Bäßler ist vor allem der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig. Dieselben Fahrräder würden teilweise zum dritten Mal in die Werkstatt kommen und seien nach wie vor in Betrieb. Andererseits geht es ihm auch um die menschliche Seite: Egal ob Syrer, Türken oder Ghanaer – „die sind jetzt alle integriert – das ist das, was mich persönlich freut“.

Rüdiger Häußler ist wie Bäßler noch einmal in der Woche in der Werkstatt. Die Zukunftschancen des Projekts sieht er aber nicht ganz so rosig. Inzwischen habe der Andrang stark nachgelassen – es kämen kaum noch Flüchtlinge, um sich ein Fahrrad zu kaufen. Das habe einerseits damit zu tun, dass insgesamt weniger Schutzsuchende ins Land kommen. Andererseits liege es aber auch daran, dass die Ansprüche bei den Flüchtlingen gestiegen seien. Viele wollten ein modernes Fahrrad. Das bekommt man aber nicht bei „Rad und Tat“. „Ich habe die Befürchtung, dass es immer weniger wird“, sagt Häußler.

Es fehlen gespendete Kinderfahrräder

Der einzig Festangestellte ist Nikolaus Brack, der davor lange Zeit arbeitslos war. „Jetzt bin ich Rentner und arbeite immer noch“, sagt er und lacht. Brack hatte bereits einen Job bei einer Fahrradreparatur, dann war er rund fünf Jahre arbeitslos – bevor ihn die Radwerkstatt auffing. „Das war wie ein Lottogewinn“, sagt er. Wie lange er noch weitermachen will? „So lange sie mich lassen“, sagt er. Er ist jetzt 66 Jahre alt.

Die Bilanz nach zehn Jahren „Rad und Tat“ ist durchaus beeindruckend: Seit 2015 gingen 1925 Fahrräder durch die Werkstatt, Kinderräder sind dabei noch gar nicht mitgezählt. Dazu gab es 15 Fahrradkurse, an denen 2000 bis 3000 Menschen teilnahmen. Und das alles, ohne einen Cent an Steuergeld benötigt zu haben. Alles wurde über Spenden, teilweise auch Eigenkapital und Kirchengelder finanziert. Doch aktuell fehlen Kinderräder. Erwachsenenräder werden genug gespendet, aber die Fahrräder vom Nachwuchs behalten die Leute meist selbst.

Später am Nachmittag gab es noch kamerunische Spezialitäten aus dem Foodtruck von Hiacinthe Okala – ein ehemaliger Mitarbeiter der Werkstatt, der im Oktober in Kornwestheim sein eigenes Restaurant eröffnet. „Rad und Tat“ war für ihn das Sprungbrett. Bei ihm wird deutlich, wie Integration funktionieren kann.