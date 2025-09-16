Projekt in Asperg: Wo Integration gelebt wird: Fahrradwerkstatt „Rad und Tat“ feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren reparieren Ehrenamtliche in Asperg Fahrräder für Geflüchtete und Menschen mit schmalem Geldbeutel. Die Geschichte soll weitergehen – es gibt aber auch Fragezeichen.
Die Ersatzteile türmen sich. Bremskabel, Reifenschläuche, Lenkergriffe – doch an Fahrrädern geschraubt wird an diesem Freitagnachmittag nicht. Denn es gibt etwas zu feiern: Seit zehn Jahren besteht die Fahrradwerkstatt „Rad und Tat“ in Asperg. Was als kleines Projekt gestartet war, ist zu einem umfassenden Vorhaben angewachsen, auf das die Beteiligten mit großem Stolz blicken. Mittlerweile gibt es aber auch Sorgen um die Zukunft des Projekts.