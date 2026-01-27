Erst Flucht, dann IT-Karriere: Zehn Jahre nach dem Flüchtlingssommer 2015 zeigen eine Foto-Ausstellung und ein Bühnenabend im Theaterhaus Menschen, deren Geschichten bewegen.
Das russische Wort „plócho“ bedeutet schlecht, schlimm. Als Kateryna Radieva 2022 mit ihrer Tochter aus Petrowske in der Ostukraine fliehen musste, hoffte sie bei ihrer Ankunft in Deutschland, dass sie das Übelste hinter sich hat. Dann erfuhr sie, dass sie in Plochingen unterkommen soll, und der Schreck war groß. „Oh mein Gott, dachte ich damals, was erwartet mich in einer Stadt mit diesem Namen“, sagt die heute 40-Jährige.