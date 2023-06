Projekt Housing First in Stuttgart

1 Ivan Lupic ist glücklich, eine Wohnung vermittelt bekommen zu haben. Foto: Lichtgut/Leif/ Piechowski

Das Projekt Housing First will Wohnungs- und Obdachlose wieder in Wohnraum bringen. Acht Wohnungen sind bisher vermietet worden. In einer lebt Ivan Lupic, dessen Leben nach einem epileptischen Anfall aus dem Tritt geraten war.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Einrichtung ist spartanisch. Ein Esstisch, vier Stühle, eine kleine Kommode mit Fernseher und ein großes Sofa, das auch als Bett dient – viel mehr findet sich nicht in der Einzimmerwohnung. Aber für Ivan Lupic sind diese 28 Quadratmeter „das beste, was es gibt“. Er weiß, was es heißt, kein Zuhause zu haben. Rund ein Jahr lang war der 31-Jährige wohnungslos. Und gäbe es nicht Housing First“ wäre er es wohl noch.