Projekt für Nachhaltigkeit: Ein Tag auf dem Land: Prinz William besucht Farm in Cornwall

1 Prinz William sah sich auf einer Farm eine Kiste mit Würmern genauer an. Foto: IMAGO/i Images

Prinz William erlebt einen etwas anderen Tag im royalen Kalender: Er war auf einer Farm zu Gast, um mehr über nachhaltige Abbaumaßnahmen zu erfahren - und war dabei bestens gelaunt.











Link kopiert



Prinz William (42) hat sich bei einem Besuch auf einer Farm einen Einblick in ein nachhaltiges Projekt in Cornwall verschafft. Der britische Thronfolger war am 28. Januar zu Gast auf der Lower Blakemere Farm in Hereford, England. Dabei handelt es sich um eine von sieben Farmen aus dem Projekt "Net Zero", das versucht, die Treibhausgase in Cornwall durch regenerative Landwirtschaft auf null zu reduzieren.