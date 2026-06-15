Projekt für die Wirtschaft: Internationale Schule im Kreis Ludwigsburg – die Planungen werden konkreter

Die Zukunftsstrategie Wirtschaft im Kreis Ludwigsburg wird skeptisch beäugt. Nun sind aber schon einige Maßnahmen in der Umsetzung – auch eine besondere Schule. Doch was bringt diese?
Der Start der sogenannten Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort Kreis Ludwigsburg verlief holprig. Zu viel Theorie, zu viele Arbeitskreise und Gerede erweckten den Eindruck, das Projekt werde vor allem heiße Luft statt neuer Impulse produzieren. Teilnehmer aus Kommunalpolitik und Wirtschaft kritisierten die Oberflächlichkeit der Debatten und die Austauschbarkeit der Ergebnisse.