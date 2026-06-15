Projekt für die Wirtschaft: Internationale Schule im Kreis Ludwigsburg – die Planungen werden konkreter

Die Zukunftsstrategie Wirtschaft im Kreis Ludwigsburg wird skeptisch beäugt. Nun sind aber schon einige Maßnahmen in der Umsetzung – auch eine besondere Schule. Doch was bringt diese?

Der Start der sogenannten Zukunftsstrategie für den Wirtschaftsstandort Kreis Ludwigsburg verlief holprig. Zu viel Theorie, zu viele Arbeitskreise und Gerede erweckten den Eindruck, das Projekt werde vor allem heiße Luft statt neuer Impulse produzieren. Teilnehmer aus Kommunalpolitik und Wirtschaft kritisierten die Oberflächlichkeit der Debatten und die Austauschbarkeit der Ergebnisse.

„Es ist noch nie ein Arbeitsplatz durch eine bunte Broschüre entstanden“, sagte ein Bürgermeister aus dem Kreis. Genau dabei dürfe es nicht bleiben, mahnten Kreisräte und Bürgermeister. Die Ergebnisse müssten greifbar werden. Es brauche Projekte statt Papier.

Diesen Auftrag scheint Kreiswirtschaftsförderer Oliver Reichert ernst zu nehmen. Derzeit treibt er mehrere sogenannte Leuchtturmprojekte der Zukunftsstrategie voran – vom Handwerkerparkausweis über die Neugestaltung der Landkreis-Webseite bis hin zur größten Idee der Strategie: einer Internationalen Schule im Kreis Ludwigsburg. Sie soll ausländische Führungskräfte mit ihren Familien in die Region locken – doch Heilbronn zeigt, wie aufwendig das sein kann.

Wirtschaftsstandort braucht Internationale Schule

Der Wunsch nach einer Internationalen Schule sei im vergangenen Jahr aus der Wirtschaft an ihn herangetragen worden, sagt Reichert. Hintergrund sei die zunehmende Bedeutung internationaler Fachkräfte. Besonders hoch qualifizierte Führungskräfte aus dem Ausland würden von vielen Unternehmen gesucht und spielten eine wichtige Rolle für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Da viele dieser Fachkräfte mit ihren Familien nach Deutschland kommen, gilt eine renommierte Schule mit englischsprachigem oder bilingualem Unterricht als wichtiger Standortfaktor. Unternehmen der Region würden immer wieder erleben, dass die Frage nach einer solchen Schule in Bewerbungsgesprächen eine zentrale Rolle spiele.

Treibt die Leuchtturmprojekte voran – Oliver Reichert, Kreis-Wirtschaftsförderer. Foto: Landratsamt Ludwigsburg

Als Vorbild dient offenbar die Josef-Schwarz-Schule in Heilbronn. Die moderne und architektonisch aufwendig gestaltete Schule bietet Unterricht von der ersten Klasse bis zum Abitur. Sie umfasst eine Grundschule, eine dreizügige Gemeinschaftsschule sowie eine breit aufgestellte gymnasiale Oberstufe. Insgesamt gibt es Platz für 1.200 Schülerinnen und Schüler. Unterrichtet wird auf Deutsch und Englisch.

Ein wesentlicher Unterschied zur Planung im Kreis Ludwigsburg: In Heilbronn übernahm die Dieter-Schwarz-Stiftung die Baukosten, deren Höhe nie offiziell veröffentlicht wurde. Wer im Kreis Ludwigsburg zahlen soll, ist bislang offen. Ein Mäzen wie der Gründer des Lidl-Imperiums ist jedenfalls nicht in Sicht.

Zur Einordnung: Das Beratungsunternehmen für private Schulen WTDV geht davon aus, dass ein Quadratmeter Schulneubau derzeit rund 4000 Euro kostet. Bei einer moderat gerechneten Schulgröße von 35.000 Quadratmetern ergäben sich Baukosten von rund 140 Millionen Euro.

Handwerkerparken und Wirtschaftspreis

So weit ist die Idee einer Internationalen Schule im Kreis Ludwigsburg jedoch noch nicht. Laut Reichert laufen derzeit erste Gespräche mit spezialisierten Beratungsunternehmen, Bildungsträgern und Vertretern staatlicher Schulen im Landkreis. Im Herbst soll der Kreistag dann entscheiden, ob das Landratsamt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt. Die soll analysieren, ob und wie sich eine solche Schule lohnen würde – und woher das Geld kommen könnte.

Doch nicht nur die Internationale Schule wird vorangetrieben. Nach Angaben von Reichert wurden bereits mehrere Maßnahmen aus der Zukunftsstrategie angestoßen. So soll Ende Juni der kreisweite Handwerkerparkausweis eingeführt werden. Er soll Handwerksbetrieben ermöglichen, mit ihren Einsatzfahrzeugen möglichst nah am Einsatzort zu parken, ohne an Parkgebühren oder Parkzeitbegrenzungen gebunden zu sein – eine Art flächendeckende Ausnahmegenehmigung.

Auch die Neugestaltung der Landkreis-Webseite läuft bereits. Ziel ist es, das „positive und klare Profil als Wirtschaftsstandort“ stärker nach außen zu vermitteln. Ergänzend sollen auf den Social-Media-Kanälen des Landkreises Städte und Gemeinden mit ihren jeweiligen wirtschaftlichen Stärken vorgestellt werden.

Darüber hinaus soll die Verwaltung für Unternehmen digitaler und einfacher werden. In den kommenden Monaten soll der Aufbau eines „One-Stop-Shop“ beginnen. Dort werden wirtschaftsrelevante Online-Dienste der verschiedenen Fachbereiche im Landratsamt gebündelt und Ansprechpartner übersichtlicher dargestellt. Das soll den bürokratischen Aufwand für Unternehmen reduzieren.

Geplant sind außerdem Veranstaltungen zur besseren Vernetzung der Unternehmen. Angestoßen wurden bereits Überlegungen für eine kreisweite Tagung zu Gewerbeflächen. Zudem wird ein „Transformationspreis“ des Landkreises geprüft.

Was ist mit der Haushaltskrise?

Das ist ein umfangreiches Programm für einen Landkreis, der sich in einer finanziell äußerst schwierigen Lage befindet. Die angespannte Haushaltslage sei in die Planungen eingeflossen, betont Reichert. Die Projekte seien so ausgewählt worden, dass sie nach „heutiger Einschätzung mit den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen bis 2030 umgesetzt werden können“. Förderprogramme, Drittmittel und Sponsoring würden dabei stets mitgedacht. Zudem sei die Kreiswirtschaftsförderung mit 1,5 Stellen schlank aufgestellt.

Die Finanzierung einer Internationalen Schule bleibt jedoch ein Sonderfall. Dafür seien zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich. Ob der Landkreis dieses Geld in die Hand nimmt, wird letztlich der Kreistag entscheiden.