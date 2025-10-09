Projekt des Herder-Verlags: Ein Buch als Wahlkampfhilfe für Manuel Hagel

Es sollte eine Überraschung werden: Der CDU-Spitzenkandidat wird Herausgeber eines Buches über Baden-Württemberg im Herder-Verlag. Doch das Projekt zieht schon Kreise.
Vor knapp fünf Jahren war Manuel Herder noch selbst Landtagskandidat. Der bekannte Verleger trat für die CDU im Freiburger Osten an, führte einen engagierten und aufwendigen Wahlkampf – und wurde dann doch deutlich von einer Grünen-Gemeinderätin aus dem Hochschwarzwald geschlagen. Später ergründete er das schlechte Abschneiden der Partei in einem Analysepapier, verbunden mit Tipps, was sie künftig besser machen könne.