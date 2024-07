Projekt aus Korntal-Münchingen: Zwei Idealisten auf Vogelpirsch

1 Carsten Heimann (links) und Thomas Scharr arbeiten in Weilimdorf. Dort haben sie eine grüne Oase für Tiere geschaffen. Foto: Simon Granville

Die Korntal-Münchinger Thomas Scharr und Carsten Heimann lieben die Natur – und vor allem Vögel. Ihr Projekt soll andere mit ihrer Freude anstecken.











Der Frosch lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Regungslos sitzt er im Teich auf einem Blatt. Weder Betrachter scheinen ihn zu stören noch der Straßenlärm. Der recht laut sein kann in der Motorstraße im Industriegebiet in Stuttgart-Weilimdorf. Wo Autos fahren, Motorräder knattern, Lastwagen rumpeln. Und wo Thomas Scharr und Carsten Heimann aus Korntal und Münchingen nicht nur arbeiten, sondern auch grüne Oasen gestalten, Lebensräume für Tiere. Ein solches Habitat haben sie an ihrem Arbeitsplatz in der Motorstraße errichtet.