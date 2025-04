Projekt an der Hochschule Esslingen: Umgang mit assistierter Selbsttötung: „Ich will sterben. Hilfst du mir dabei?“

Manchmal wird die Sehnsucht nach dem Tod mitgeteilt: „Ich will nicht mehr leben. Hilfst du, helfen Sie mir zu sterben?“ Der Satz wiegt schwer. Bei jedem Adressaten – im privaten wie im professionellen Bereich. Wie kann, wie soll mit einem Wunsch nach assistiertem Suizid umgegangen werden? Karen Klotz schreibt ihre Doktorarbeit darüber. Die 29-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin eines dreijährigen Projekts der Hochschule Esslingen zu Fragen der Suizidassistenz.

Wie kann mit Todeswünschen umgegangen werden? Grundsätzlich, sagt die Projektleiterin, die Professorin Annette Riedel von der Hochschule Esslingen, seien Selbsttötungen sowie die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe habe in einem Urteil vom Februar 2020 das strafrechtliche Verbot geschäftsmäßiger Suizidassistenz für verfassungswidrig erklärt und ausdrücklich das Selbstbestimmungsrecht in den Vordergrund gestellt.

Doch die Regelungen für eine Durchführung der assistierten Selbsttötung seien nicht klar definiert, bedauert die Professorin. Der Bundestag habe sich im Sommer 2023 damit befasst, aber das Gremium habe sich nicht auf eine Neuregelung zur Sterbehilfe verständigen können. Der neu formierte Bundestag müsse für endgültige Klarheit sorgen, es bestehe gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Menschen, an die der Wunsch nach Hilfe bei einer Selbsttötung herangetragen werde, seien aber auf die Unterstützung Dritter angewiesen, ergänzt Annette Riedel. Das könnten Hausärzte oder Sterbehilfeorganisationen sein. Viele dieser Organisationen hätten Voraussetzungen für eine Selbsttötung auf Verlangen formuliert: Der Wunsch müsse dauerhaft sein, dürfe nicht aus einem Affekt heraus geäußert werden, Betroffene sollten die Alternativen zum Freitod kennen.

Freitod muss selbst ausgeführt werden

Bei der Gesellschaft für Humanes Sterben als einer der Sterbehilfeorganisationen ist daher laut ihrer Homepage eine Wartezeit von sechs Monaten verpflichtend. In medizinisch dringenden Fällen könne von dieser Wartefrist aber abgewichen werden. Es gibt weitere Voraussetzungen für eine Selbsttötung auf Verlagen, ergänzt Annette Riedel: Eine Beeinflussung durch Dritte dürfe nicht vorliegen, und der Suizidwillige müsse außerdem wissen, dass er seinen Freitod eigenhändig ausführen muss.

Denn den allerletzten Schritt muss der zum Sterben Bereite selbst tun. Assistenz, so führt Thomas Heidenreich, ein weiterer Leiter des Projekts der Hochschule Esslingen, aus, bedeute, dass Medikamente oder eine Infusion zur Verfügung gestellt werden. Doch die Medikamente nehmen oder die Infusion aufdrehen, müsse der Sterbewillige selbst. Insgesamt werden in Deutschland etwa 10 000 durchgeführte Selbsttötungen pro Jahr gezählt, rechnet der Psychologe vor. Ein Teil davon erfolgt durch Tötung auf Verlangen. Laut der Gesellschaft für Humanes Sterben halfen von ihr vermittelte Ärzte im vergangenen Jahr 623 Menschen bei der Selbsttötung. 2023 waren es nach Angaben des Vereins 418, im Jahr davor 229 Fälle.

„Ich will sterben. Hilfst du mir?“. Der Satz, das weiß auch der Professor, wiegt schwer. Thomas Heidenreich rät, die Motive für ein solches Ansinnen genau zu hinterfragen. Hinter einem Sterbewunsch könne beispielsweise auch eine schwere Depression stecken, die psychiatrisch behandelt werden müsse. Der Psychologe empfiehlt aber im privaten wie im professionellen Bereich, einen solchen Wunsch zunächst mit Offenheit, Respekt und Wertschätzung entgegenzunehmen. Die Frage sollte nicht tabuisiert, sondern mit dem Betroffenen besprochen werden. Es gehe um eine schwierige Balance. Dem Sterbewilligen sollte gezeigt werden: „Du bist mir wichtig.“ Aber auch: „Ich nehme deinen Wunsch ernst.“ Ratsam könne es sein, sich Unterstützung, auch von professioneller Seite etwa von Familienberatungsstellen, zu holen.

Karen Klotz taucht tief in dieses Thema ein. Im Dezember vergangenen Jahres hat sie mit ihrer Doktorarbeit begonnen, wie das Hochschulprojekt ist auch ihre Dissertation auf drei Jahre angelegt. Sie untersucht den Umgang von Fachpersonal in der Langzeitpflege mit Todeswünschen. Oft über Jahre gewachsene Kontakte, die meist enge Verbundenheit von Pflegendem und zu pflegender Person sowie die schwierige Lage vieler Langzeitkranker scheinen dem Wunsch nach einer assistierten Selbsttötung förderlich zu sein, meint die 29-Jährige. Ob diese Vermutungen stimmen und wie Angesprochene damit umgehen, möchte sie in ihrer Dissertation herausfinden.

Gespräche mit Pflegekräften aus der Region Esslingen

Eine Untersuchungsquelle sind dabei einmal internationale Studien und die in anderen Ländern gemachten Erfahrungen. Sie arbeite außerdem mit fünf Trägern von Langzeitpflege zusammen, die ihr unter ihren Mitarbeitenden Ansprechpartner vermitteln. Diese Gespräche mit Pflegefachkräften als Menschen an der Basis sollen ihr ebenfalls bei ihrer Arbeit helfen. Denn es wiegt schwer, wenn um Hilfe beim Suizid gebeten wird.

Promotion an Hochschulen

Universitäten

An der Hochschule Esslingen kann in Zusammenarbeit mit Universitäten promoviert werden, sagt die Prorektorin Gabriele Gühring: „Das Forschungsprojekt wird dabei an der Hochschule bearbeitet. Die Erstbetreuung findet an der jeweiligen Universität statt, die Zweitbetreuung an der Hochschule.“

Promotionsverband

Seit dem Wintersemester 2024/2025 bietet die Hochschule Esslingen laut Gabriele Gühring Master-Absolventen die Möglichkeit einer Dissertation innerhalb eines Promotionsverbands aus 24 Hochschulen für angewandte Wissenschaften an, in dem sie selbst Mitglied ist. Mittlerweile seien mehr als zehn Doktoranden aus Esslingen über den Promotionsverband immatrikuliert. Karen Klotz ist eine von ihnen.