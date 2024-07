Project Helix mit Mitgliedern aus Weil der Stadt und Ditzingen: Von der Bar im Proberaum auf die Open-Air-Bühne

1 Project Helix: (von links) Ralf Muhler (Drums), Till Weinert (Gitarre), Tim Gallion (Gesang), Timm Coerrens (Bass) und Sebastian Schult (Gitarre). Foto: privat

Project Helix mit Mitgliedern aus Ditzingen und Weil der Stadt spielen Metalcore mit Hirn und Qualität – zu hören als Opener des diesjährigen Warmbronner Open Airs. Im Gepäck hat die Combo einen besonderen Song.











Wenn an diesem Freitag gegen 17.30 Uhr beim Rockxplosion der erste Akkord erklingt, sind sie dafür verantwortlich: Project Helix. Und wer auf dem Warmbronner Waldsportplatz von Anfang an dabei ist, kann sich davon überzeugen: Es wird von Beginn an laut, brachial, aber keineswegs unintelligent oder gar stumpf. Project Helix spielen harten, modern aufgezogenen Metalcore und bilden mit ihren textlichen Themen dabei stets entweder ihr ganz eigenes Konzept ab – oder, wie jüngst mit dem Antikriegssong „Children of Peace“ und vor allem dem Video dazu, den Zustand der Welt.