Rund 15 Menschen gedenken in Lahr der Opfer der Pogromnacht 1938. Dann stiehlt ein Jugendlicher eine israelische Fahne – und will sie anzünden.
Zwei Tage nach dem Angriff mehrerer junger Männer auf eine Gedenkveranstaltung in Lahr zur Reichspogromnacht haben sich die bedrohten Teilnehmer allmählich wieder von ihrem Schock erholt. „Wir halten die Füße nicht still“, sagte Doris Erb vom Arbeitskreis Israel der Evangelischen Allianz, einem Netzwerk evangelikaler Christen. Die Situation habe sehr bedrohlich gewirkt. „Das war nicht schön.“ Aber jetzt werde man erst recht nicht nachgeben, sagte die 72-Jährige unserer Zeitung.