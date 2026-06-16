Programmieren mit KI: SpaceX übernimmt KI-Start-up Cursor für 60 Milliarden Dollar

SpaceX übernimmt Cursor in einem Mega-Deal – ein Schritt, der die Entwicklung KI-gestützter Programmierwerkzeuge vorantreiben soll.
Starbase - Nur wenige Tage nach dem Rekord-Börsengang hat der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt. Der Deal bewertet das Start-up für KI-Programmierung mit 60 Milliarden US-Dollar, wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht. Der Zukauf ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen von Techmilliardär Elon Musk in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschließen. Die SpaceX-Aktie zog vorbörslich kräftig an.