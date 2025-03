Programmänderungen zu ihrem Tod: BR würdigt verstorbene TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann

Der Bayerische Rundfunk trauert um seine langjährige Moderatorin Antje-Katrin Kühnemann. Die beliebte TV-Ärztin, die über Jahrzehnte hinweg Gesundheitsthemen für ein Millionenpublikum verständlich aufbereitete, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre langjährige Freundin, die Moderatorin Carolin Reiber (84), dem Sender.

Kühnemann hatte ihre Karriere beim Bayerischen Rundfunk begonnen und war 34 Jahre lang von 1973 bis 2007 das Gesicht der Sendung "Die Sprechstunde - Ratschläge für die Gesundheit". Zudem moderierte sie ab 1989 den "ARD-Ratgeber Gesundheit" im Ersten.

"Eine Pionierin des Gesundheitsjournalismus"

"Antje-Katrin Kühnemann hat mit ihrer einfühlsamen Art und ihrem Fachwissen über Jahrzehnte hinweg Millionen von Zuschauern begleitet", würdigt Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, die Moderatorin und TV-Ärztin. "Sie hatte die Gabe, schwierige medizinische Themen einfach zu erklären."

Die Intendantin betonte zudem die menschlichen Qualitäten der Verstorbenen: "Antje-Katrin Kühnemann war nicht nur eine fachliche Koryphäe, sondern vor allen Dingen eine warmherzige Persönlichkeit, die von ihrem Publikum sehr geliebt wurde. Wir verlieren mit ihr eine Pionierin des Gesundheitsjournalismus." Das Mitgefühl des Senders gelte ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden.

Vom Medizinstudium zur jüngsten Fernsehansagerin

Antje-Katrin Kühnemann begann ihre Fernsehlaufbahn bereits während ihres Medizinstudiums. 1965 startete sie beim BR als damals jüngste Fernsehansagerin Deutschlands. Bald darauf war sie auch in der ARD tätig. Neben ihren Gesundheitssendungen moderierte sie mit Hans-Joachim Kulenkampff auch die Quizshow "Wie hätten Sie's denn gern?".

Für ihre journalistische Arbeit wurde Kühnemann mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Goldenen Kamera und dem Bambi. Ihre langjährige Tätigkeit beim BR machte sie zu einer der bekanntesten Medienärztinnen Deutschlands.

Programmänderungen zu Ehren Kühnemanns

Der Bayerische Rundfunk würdigt seine verstorbene Moderatorin auch mit Programmänderungen. In der "Abendschau" erinnert der Sender am heutigen Dienstag um 18 Uhr an Antje-Katrin Kühnemann. Um 0:20 Uhr wiederholt der BR zudem eine ihr gewidmete Folge von "alpha-Forum", die bereits 2015 aufgezeichnet wurde. Diese Sendung, die ein ausführliches Porträt der TV-Ärztin zeigt, steht bereits jetzt in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.