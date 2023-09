VOX nimmt "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher aus dem TV-Programm

VOX ändert kurzfristig sein Programm: "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher wird künftig nicht mehr im TV ausgestrahlt und nur noch im Stream via RTL+ zu sehen sein.









Free-TV-Aus für das VOX-Format "My Mom, Your Dad" mit Amira Pocher (30). Wie der Sender mitteilt, wird die neue Dating-Show mit sofortiger Wirkung aus dem TV-Programm genommen. Auch "Der Mallorca-Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" muss weichen und verliert seinen Sendeplatz am Dienstag. Am 5., 12. und 19. September nimmt der Sender stattdessen jeweils Doppelfolgen von "Hot oder Schrott - Die Allestester" (dienstags um 20:15 Uhr und 22:15 Uhr) ins Programm.