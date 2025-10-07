Programmänderung bei RTL: Darum entfällt heute Das Sommerhaus der Stars

"Das Sommerhaus der Stars" legt am heutigen Dienstag eine Pause ein. Im RTL-Programm entfällt die Show, auf RTL+ ist Folge fünf jedoch bereits verfügbar. Das ist der Grund für die Programmänderung.

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) müssen in eine Exit-Challenge gegen Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25). Folge vier von "Das Sommerhaus der Stars" endete am letzten Dienstag mit einem spannenden Cliffhanger. Wer heute (7. Oktober) bei RTL einschaltet, um den Ausgang des Duells zu erfahren, wird enttäuscht. Der "Kampf der Promipaare" fällt diese Woche aus.

Der Grund für die Programmänderung: Bei RTL läuft die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?". Von Montag (6. Oktober) bis Donnerstag (9. Oktober) kämpfen die Kandidaten bei Günther Jauch (69) um den verdreifachten Jackpot.

An den ersten drei Abenden qualifizieren sich alle Mitspieler, die mindestens 16.000 Euro erspielen, für das Finale am Donnerstag. Die Sonderfolgen laufen jeweils von 20:15 bis 0:00 Uhr bei RTL.

"Sommerhaus der Stars": Folge fünf schon bei RTL+ im Stream

Fans von "Das Sommerhaus der Stars" müssen bis zum 14. Oktober warten, um Folge fünf der Show im linearen Fernsehen sehen zu können. Doch auf RTL+ ist die neue Episode bereits jetzt verfügbar.

Um die Abonnenten wie gewohnt wöchentlich zu versorgen, hatte der Streamingdienst die fünfte "Sommerhaus"-Ausgabe zweigeteilt. Der erste Part ist bei RTL+ bereits seit dem 30. September verfügbar. Seit dem heutigen Dienstag steht der zweite Teil bereit.

Im klassischen Fernsehen fasst RTL am 14. Oktober dann beide Teile zusammen. An diesem Tag schaltet RTL+ dann schon Episode sechs live. Der Streamingdienst ist der TV-Ausstrahlung immer um eine Woche voraus.