Programmänderung bei RTL: Darum entfällt heute Das Sommerhaus der Stars

"Das Sommerhaus der Stars" legt am heutigen Dienstag eine Pause ein. Im RTL-Programm entfällt die Show, auf RTL+ ist Folge fünf jedoch bereits verfügbar. Das ist der Grund für die Programmänderung.
Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) müssen in eine Exit-Challenge gegen Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25). Folge vier von "Das Sommerhaus der Stars" endete am letzten Dienstag mit einem spannenden Cliffhanger. Wer heute (7. Oktober) bei RTL einschaltet, um den Ausgang des Duells zu erfahren, wird enttäuscht. Der "Kampf der Promipaare" fällt diese Woche aus.