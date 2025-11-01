Programm im Landratsamt: Spätlingsmarkt in Ludwigsburg startet mit 15 neuen Ständen

Trüffelspaghetti, Kutteln, Geschenkartikel: Beim Spätlingsmarkt in Ludwigsburg können sich Besucher regional und international durchprobieren. Das sind die Neuheiten dieses Jahr.

Das Landratsamt Ludwigsburg öffnet vom Montag, 3., bis Samstag, 8. November, seine Türen für den beliebten Spätlingsmarkt. Dieses Jahr sind 15 neue Stände mit dabei. Kulinarische Spezialitäten gibt es im Outdoorbereich mit sächsischen Spezialitäten, s’Esele Bier, Dinnede und Schokoladencrêpes. Ganz neu im Angebot sind Kutteln oder saure Nierle von der Genussmanufaktur Koppe.

Im Atrium präsentiert die Gärtnerei Umbach frische Kräuter, Öle, Tees und Hanfprodukte. Auf Ebene 9 der Hindenburgstraße 40 serviert die Chilimanufaktur heiße Schokolade mit Chilinote und das vegetarische „Chili sin Carne“. Daneben zeigt Kunsthandwerker Göhringer handgefertigte Holzartikel. Merkles Hof auf Ebene 7 bietet unter anderem kaltgepresste Öle, Apfelsaft und Quinoa.

Neu im Angebot: Standbetreiber aus Bergamo

Auf Ebene 5 verkauft Yara Fashion & Art aus Israel Bilder und Kalender mit floralen Designs, während Adi Zlotogora Schmuck und Keramik präsentiert. Auch Kunsthandwerk Christ auf Ebene 4 mit Geschenkartikeln und Wohnaccessoires ist neu dabei. Die Weinstraße wird 2025 erstmals zur „Wein- und Genussstraße“ erweitert. Besucher können hier die Tropfen der Region probieren.

„Zwar bleibt Fastfood eine schnelle Lösung, aber das Interesse an regionalen Produkten steigt“, schreibt der Landrat in der Broschüre. Foto: Simon Granville (Archiv)

Ganz neu mit dabei: Standbetreiber aus Bergamo, die feinsten italienischen Käse präsentieren – dazu Polenta, Panna Cotta und Crème Caramel. Ebenfalls neu: Uli und Corinna Maute aus dem Schwabenland, die Trüffelspaghetti aus dem Parmesanleib und Schokoladentrüffel anbieten.

Am Dienstag werden um 17 Uhr Betriebe ausgezeichnet, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren. Um 20 Uhr bietet die Fesslermill aus Sersheim ein Celtic-Tasting mit Livemusik und Whisky. Landrat Dietmar Allgaier führt am Donnerstag um 14.30 Uhr durch die Obstbrandprämierung und Spendenübergabe. Um 16 Uhr findet die Wurstqualitätsprüfung der Fleischerinnung Böblingen-Ludwigsburg statt, bevor eine Stunde später die Jungwinzer-Afterwork-Party mit DJ Rainer vom Sonnenhof startet. Am Freitag auf dem Programm: „Wein & Magie“ – eine Weinprobe der Weinbande mit Zauberkünstler Sebastian Fischer.

Zwischen Bahnhof und Landratsamt stehen Fahrradbügel und ein elektrischer Shuttle-Service zur Verfügung. Geöffnet hat der Markt am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag je von 11 bis 20 Uhr, am Donnerstag bis 22 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr.