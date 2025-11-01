Programm im Landratsamt: Spätlingsmarkt in Ludwigsburg startet mit 15 neuen Ständen

Trüffelspaghetti, Kutteln, Geschenkartikel: Beim Spätlingsmarkt in Ludwigsburg können sich Besucher regional und international durchprobieren. Das sind die Neuheiten dieses Jahr.
Das Landratsamt Ludwigsburg öffnet vom Montag, 3., bis Samstag, 8. November, seine Türen für den beliebten Spätlingsmarkt. Dieses Jahr sind 15 neue Stände mit dabei. Kulinarische Spezialitäten gibt es im Outdoorbereich mit sächsischen Spezialitäten, s’Esele Bier, Dinnede und Schokoladencrêpes. Ganz neu im Angebot sind Kutteln oder saure Nierle von der Genussmanufaktur Koppe.