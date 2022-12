1 Die Sprungbuden in Bad Cannstatt und Filderstadt: Ein Trampolin-Traum für alle Springbegeisterten. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Draußen ist es trüb und ungemütlich, aber die eigenen vier Wände sind auch keine Abwechslung mehr? Diese fünf Indoor-Aktivitäten in Stuttgart helfen gegen Lagerkoller.















Link kopiert

Wen es bei kaltem, ungemütlichen Wetter vor die Türe treibt, hat in der Landeshauptstadt eine breite Auswahl an Indoor-Aktivitäten. Wir haben fünf davon für jede Stimmung zusammengefasst.

Für die Neugierigen und Lernfreudigen

Winterzeit ist Kinozeit: Auch wenn man durch die vielen Streaming-Anbieter jederzeit nur einen Klick von einem Abend im Heimkino entfernt ist – ein Besuch im richtigen Kino, mit Popcorn, großer Leinwand und samtigen Sesseln, bleibt etwas besonderes. Was wenn man sich die Qual der Wahl, die einen sonst jeden Abend umtreibt, spart und die Filmauswahl jemand anderem überlässt? Das Gloria Innenstadtkino zeigt in der „Sneak Preview“ jeden Montag um 20.30 Uhr für 6,50 Euro einen neuen Kinofilm vorab. Welcher das ist, wird vorher nicht verraten.

Die Arthauskinos Atelier am Bollwerk und Delphi Arthaus Kino wurden von der Filmförderung der Medien- und Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg ausgezeichnet und zeigen regelmäßig Originalfassungen mit deutschen Untertiteln, englischen Untertiteln oder Filme ohne Untertitel: Kinobesuch und Sprachübung in einem.

Für die Rätselfreudigen

Rätselspiele liegen gerade in allen Variationen im Trend, sei es das Exit Game für zuhause oder der Ausflug in einen Escape Room, bei dem man mit einer Gruppe in einem Raum in begrenzter Zeit ein Rätsel lösen muss. In Stuttgart gibt es die Anbieter Plan B in der Jägerstraße, Exitgames in der Theodor-Heuss-Straße oder das Team Escape in der Hirschstraße. Preislich liegen die Spiele für eine Stunde zwischen 20 und 50 Euro pro Person, die Kosten variieren je nach Spieleranzahl.

Für die Entdecker

Vor allem zum Semesterstart ziehen in Stuttgart die Studierenden durch die Bars. Die klassische Kneipentour ist allen ein Begriff, doch wie wäre es mit einer Café-Tour? Denn wie oft ertappt man sich dabei, dass man immer die gleichen Läden ansteuert.

Nimmt man seine Liebsten mit auf die Suche nach dem perfekten Kaffee, nach dem saftigsten Karottenkuchen oder einfach nur der gemütlichsten Café-Einrichtung, kann man sich das Kuchenstück auch mal teilen und dafür einen Stopp mehr einplanen.

Für die Entspannten

Aus den Stuttgarter Quellen fließen täglich rund 44 Millionen Liter Mineralwasser. Damit besitzt Stuttgart das größte Vorkommen an Mineralwasser in Deutschland, nach Budapest das zweitgrößte in Europa. Schon die Römer schätzten die heilsame Wirkung der Mineralquellen, entsprechend traditionsreich ist die Stuttgarter Badekultur. Ein Teil des Mineralwassers sprudelt direkt in die drei städtischen Mineralbäder: das Leuze, das Mineralbad Berg und das SoleBad Cannstatt. In allen drei Bädern kann man außerdem saunieren.

30 Erlebnis-Aufguss-Zeremonien, Badelagunen, Ruhebereiche, Whirlpools und Dampfbäder gib es in den SchwabenQuellen im SI-Centrum. Der Zugang ist, mit Ausnahme vom ersten Samstag im Monat, nur textilfrei erlaubt. An Wochenenden und Feiertagen sollte man vor dem Besuch online reservieren.

Für die Energetischen

Wer Energie loswerden möchte, kann sich in der Sprungbude in Bad-Cannstatt auf über 80 Trampoline in verschiedenen Actionbereichen auspowern. Gezahlt wird nach Sprungzeit: 15 Euro für eine Stunde, 22 Euro für 90 Minuten, 28 Euro für 120 Minuten. Springen dürfen alle ab acht Jahren und mit Sprungbuden-Socken, die für drei Euro erhältlich sind.