Programm für die Saison 2024/2025: Bühne frei: Kultur in Winnenden kommt wieder in Schwung

Es wird komödiantisch und dramatisch, laut und leise – getanzt, musiziert, gesungen und gelacht, verspricht das Winnender Kulturamt in einer Mitteilung. Das Bühnenprogramm wartet gleich zu Beginn der Saison am Donnerstag, 26. September, mit bekannten Namen wie Ursula Buschhorn, Ursula Berlinghof und Michel Guillaume auf. In der Komödie „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ geht es um das gemeinsame Altern in einer Wohngemeinschaft und die großen und kleinen Geheimnisse, die selbst in langen Freundschaften bisher gut gehütet waren.

Auszüge aus dem Kulturprogramm

Hier eine Auswahl aus dem Programm: Mit „Marlene in Hollywood“ gastiert am 13. November das Theater Lindenhof auf der Bühne in Winnenden. Zu erleben ist eine Zeitreise in die Welt der Marlene Dietrich in den 1930er und 40er Jahren des Showbiz. In dem Stück „Jeder*mann“ (27. Februar) dreht sich alles um Geld, Macht und Partys, bis der Tod an die Tür klopft und alles zu Ende sein soll. „Mit digitaler Technik, heutigem Bewusstsein und zwei Schauspielenden ist ‚Jeder*mann‘ ein Kommentar zu unserer Zeit“, heißt es. Ebenso spannend inszeniert die Württembergische Landesbühne die Frage, was wäre, wenn plötzlich per Losentscheid über sämtliche Vermögenswerte der Bevölkerung entschieden werden würde? In der Komödie „Jeeps“ am 2. April ist es Aufgabe der Jobcenter, den kniffligen Fall zu lösen. Alle Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr in der Hermann-Schwab-Halle.

Klassischer und neuartiger Ohrenschmaus

Bei den Schlosskonzerten am Zentrum für Psychiatrie gastieren preisgekrönte Künstlerinnen und Künstler in der Stadt. Beginnend am 18. Oktober mit dem Simply Quartet, einem Streichquartett aus Wien, geht es mit dem Duo Reinfeld/Nuss am 23. Oktober weiter. Nicht weniger klassisch und doch ein neuartiger Ohrenschmaus für die Zuhörenden folgt am 29. November, wenn Konstantin Reinfeld die Mundharmonika spielt und dazu auf dem Flügel begleitet wird. Wer den Klang des Saxophons liebt, kommt bei dem Arcis Saxophon Quartett am 21. März auf seine Kosten, bevor die Pianistin Lilit Grigoryan am 9. Mai die Saison der Schlosskonzerte beschließen wird. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19 Uhr im barocken Andachtssaal im Schloss Winnenden.

Kooperation mit der MKS Winnenden

In Kooperation mit der Musik- und Kunstschule Winnenden wurde auch für die kommende Saison ein buntes Programm für die Reihe der Matineen auf die Beine gestellt. Die Ladystrings spielen am 6. Oktober klassisch bis populär auf, gefolgt von Jochen Ferber (3. November) am Flügel. The United Teach and Preach Ensemble – die Lehrerband der MKS – bedient am 9. März unter dem Motto „Achtung Lehrer“ ein breites Repertoire an Stilrichtungen, ebenso wie die A-Cappella-Gruppe Rasselbande. Wie immer bilden die Jungen Künstlerinnen und Künstler den krönenden Abschluss der Matineesaison. Sie treten am 5. Mai auf. Die Matineen finden alle nach wie vor in der Hermann-Schwab-Halle statt. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Info Vollständiges Programm und Buchung unter: www.winnenden.reservix.de/events