Programm für 2026: Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Netflix-Serie

Jana Ina und Giovanni Zarrella bekommen eine eigene Serie bei Netflix. Das Format soll noch dieses Jahr starten und einen Blick hinter die Kulissen der Entertainer-Familie bieten.

Zurück zu ihren Wurzeln? Fast 20 Jahre nach ihrer Doku-Soap "Jana Ina & Giovanni" wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben - und das bei Netflix. Beim "What next?"-Event des Streamingdiensts in Berlin ließen die Zarrellas am Mittwochabend die Katze aus dem Sack: Sie bekommen ihre eigene Doku-Serie. Damit treten Jana Ina (49) und Giovanni (47) direkt in die Fußstapfen der Kaulitz-Brüder und sollen 2026 das nächste Reality-Zugpferd für Netflix werden.

Wie "DWDL.de" berichtet, verspricht das Format einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen: Zwischen dem Glanz der großen TV-Bühnen und dem ganz normalen Wahnsinn einer deutsch-italienisch-brasilianischen Familie. Netflix setzt hier voll auf den Kontrast zwischen rotem Teppich und Alltagsstress. Ein Starttermin ist demnach noch nicht fix, aber der Vorgeschmack, den das Paar in Berlin lieferte, macht klar: Es wird emotional, laut und wahrscheinlich sehr familiär.

Viel Reality-TV bei Netflix

Die Zarrellas sind jedoch nicht die einzigen Stars, die bei Netflix die Hüllen fallen lassen. Der Streamer baut sein Non-Fiction-Angebot massiv aus und setzt auf bekannte Gesichter: Die bereits angekündigte Doku-Serie über Rap-Ikone Shirin David ist weiterhin in Arbeit. Nach dem Erfolg der ersten Staffeln kehren Bill und Tom bereits im kommenden Sommer mit Staffel drei von "Kaulitz & Kaulitz" zurück.

Mit "Schumacher '94" kommt eine Doku über das legendäre Durchbruch-Jahr von Schumi - mit Ehefrau Corinna an Bord. Auch die Dokumentation "Poldi" über Lukas Podolski soll weiter in der Pipeline sein. Zudem steht die dritte Staffel der Datingshow "Love is blind: Germany" kurz vor dem Drehstart.

Neben dem Reality-TV soll aber noch genug Platz für Tiefgang bleiben: Laut "DWDL.de" erhielt der Trailer zum kommenden Seenotrettungs-Film "23.000 Leben" in Berlin den lautesten Applaus.