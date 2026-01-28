Programm für 2026: Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Netflix-Serie

Jana Ina und Giovanni Zarrella bekommen eine eigene Serie bei Netflix. Das Format soll noch dieses Jahr starten und einen Blick hinter die Kulissen der Entertainer-Familie bieten.
Zurück zu ihren Wurzeln? Fast 20 Jahre nach ihrer Doku-Soap "Jana Ina & Giovanni" wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben - und das bei Netflix. Beim "What next?"-Event des Streamingdiensts in Berlin ließen die Zarrellas am Mittwochabend die Katze aus dem Sack: Sie bekommen ihre eigene Doku-Serie. Damit treten Jana Ina (49) und Giovanni (47) direkt in die Fußstapfen der Kaulitz-Brüder und sollen 2026 das nächste Reality-Zugpferd für Netflix werden.