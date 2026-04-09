Das Filmfestival von Cannes hat die Wettbewerbsbeiträge und weitere Titel für Nebenreihen bekannt gegeben. Mit dabei sind Regielegenden wie Pedro Almodóvar - und auch ein deutscher Beitrag.
Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes haben ihr offizielles Programm bekannt gegeben. Das renommierte Filmfestival an der Croisette findet in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai statt. In den Wettbewerb um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Festivals, tritt auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach (58) mit ihrem neuen Film "Das geträumte Abenteuer".