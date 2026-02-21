Programm an PH Ludwigsburg: Migrierte Lehrkräfte sind startklar für den Schulalltag

Mit einem speziellen Programm sind in Ludwigsburg erstmals 13 Männer und Frauen fachlich und sprachlich auf den Unterricht an Schulen in Baden-Württemberg vorbereitet worden.

Die Pädagogische Hochschule (PH) Ludwigsburg hat jüngst einen besonderen Erfolg gefeiert: Erstmals erhielten 13 migrierte Lehrkräfte ihre Zertifikate nach erfolgreichem Abschluss des BeQuPSProgramms („Berufliche Qualifikation von Personen mit internationalen pädagogischen Studienabschlüssen“). Das teilt die PH mit. Der Übergabe wohnten rund 40 Teilnehmende sowie deren Familien bei. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulleitung, des Sprachdidaktischen Zentrums und des International Offices waren anwesend.

Das BeQuPS-Programm gilt als dringend benötigter Ansatz in der deutschen Bildungspolitik. Es reagiert auf die akute Fachkräftelücke im Bildungssektor und fördert zugleich die Integration von geflüchteten und zugewanderten Fachkräften. Finanziert wird das Projekt durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Bundesweit ist BeQuPS eines von nur 25 geförderten Projekten im Rahmen des DAAD-Programms „Profi plus“.

Wertvolle internationele Kompetenzen

Die Teilnehmenden stammen überwiegend aus Ländern wie der Türkei und der Ukraine, viele von ihnen bringen Fluchterfahrungen und wertvolle internationale Kompetenzen mit. Während ihrer Zeit im BeQuPS-Programm bereiteten sie sich fachlich und sprachlich gezielt auf den deutschen Schulalltag vor. In einigen Fällen studierten die Lehrkräfte zudem ein weiteres Unterrichtsfach nach, um ihre Chancen auf eine Anstellung im regulären Schuldienst zu erhöhen.

Die Verleihung der Zertifikate würdigte nicht nur die herausragenden Leistungen der Absolventinnen und Absolventen, sondern setzte laut PH-Mitteilung auch ein politisches Signal. Elke Grundler, Prorektorin für Forschung, Innovation und Transfer sowie Schirmherrin der Veranstaltung, betonte in ihrer Rede: „Unsere Absolventinnen und Absolventen können stolz auf das Erreichte sein. Ihre zukünftige Arbeit als Lehrkraft an einer Schule in Baden-Württemberg wird die Vielfalt der Kinder mit einer Vielfalt unter den Lehrkräften bereichern.“ Die BeQuPS-Lehrkräfte würden doppeltes kulturelles Kapital mitbringt und dazubeitragen, eine kompetente und interkulturell geschulte Lehrerschaft zu etablieren.