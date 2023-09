1 Holt sich der FC Bayern München auch in dieser Saison die Meisterschale? Und welcher Tabellenplatz ist beim VfB Stuttgart wahrscheinlich? Foto: imago/MIS/Baumann

Ein Mathematik-Professor von der Uni Stuttgart hat eine Methode entwickelt, mit der sich die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt. Die Prognose macht den VfB-Fans Hoffnungen.









Wie schwer es ist, die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga vorherzusagen, zeigt sich an fast jedem Spieltag der Saison – und lässt die Fans in den Tipprunden mit Freunden oder Kollegen immer wieder aufs Neue verzweifeln. Auch das vergangene Wochenende bildete da keine Ausnahme: Der VfB Stuttgart gewann das Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg klar mit 5:0. Wer hätte dieses Ergebnis in dieser Deutlichkeit erwartet? Es gewinnt eben nicht immer der Favorit. Und wie hätte sich das Spiel entwickelt, wenn die Breisgauer ihre Chancen in der Anfangsphase so effizient verwandelt hätten wie der VfB? Fußballspiele werden von vielen Zufallsvariablen beeinflusst. Ein strittiger Elfmeter, eine Rote Karte, die Verletzung eines wichtigen Spielers, mal prallt der Ball auf der einen Seite vom Pfosten ins Tor, mal geht er ins Aus.