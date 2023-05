1 Die Automobilindustrie dominiert in der Region nach wie vor. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Großraum Stuttgart ist Spitze in Sachen Technologie, Patente und Wirtschaft, doch bei sozialen Faktoren gibt es Defizite. Das zeigt der Prognos-Zukunftsatlas, der alle 401 deutschen Landkreise vergleicht.









Stuttgart - Bis ins Detail werden die Landkreise der Region Stuttgart erfasst: Wie viele Beschäftigte arbeiten in welcher Branche? Wie viele Pendler gibt es? Wie innovativ oder sozial sind die Landkreise? In dieser Genauigkeit wird der sogenannte Zukunftsatlas der Beratungsfirma Prognos in Basel erstmals aufgeschlüsselt. „Wir wollen die Erkenntnisse in den regionalen Strategieprozess einfließen lassen“, kündigt Walter Rogg an, der Leiter der regionalen Wirtschaftsförderung.