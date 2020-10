1 Roberto Massimo ist erstmals bei der deutschen U21 dabei. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Stefan Kuntz sind die Leistungen des VfB Stuttgart zu Saisonbeginn offensichtlich aufgefallen. Der U21-Trainer nominiert Roberto Massimo erstmals für die deutsche Auswahl. Auf der DFB-Homepage spricht der 19-Jährige über Träume, Vorbilder und seinen Vater.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart begeisterte Fans und Experten an den ersten drei Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison durch seinen erfrischenden Fußball. Das positive Bild wird vor allem dadurch geprägt, dass der Aufsteiger mit vielen jungen Profis wirbelt. Einer davon ist Roberto Massimo. Neben dem gelungenen Start darf sich der Offensivakteur nun über seine erstmalige Nominierung für die deutsche U21 freuen.

„Das kam schon ein bisschen plötzlich, und ich musste erst einmal kurz durchatmen, aber ich habe mich natürlich extrem gefreut“, sagte der 19-Jährige im Interview auf dfb.de. Überbringer der guten Nachricht war VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der Massimo am Sonntagmorgen nach der Partie gegen Bayer Leverkusen die Entscheidung von U21-Trainer Stefan Kuntz mitteilte.

Ein Team mit seinem Vater

Damit ist ein weiteres Lebensziel für Massimo erreicht. Schon sein Bundesliga-Debüt vor wenigen Wochen sorgte bei ihm und seinem Vater für Glücksgefühle. „Wir haben lange darauf hingearbeitet, und nach einiger Zeit in der Zweiten Liga ist der Traum nun in Erfüllung gegangen“, sagt der Jungprofi, der immer wieder die wichtige Rolle seines Vaters betont: „Er war vor allem in meiner Jugendzeit bei jedem Spiel dabei – selbst, wenn es am anderen Ende von Deutschland stattfand.“

Nun ist Massimo also in der Bundesliga angekommen. Er blickt voller Vorfreude auf die Duelle mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund, denn er will sich mit den Besten messen. Gegen sein Vorbild wird er in der höchsten deutschen Spielklasse aber nicht antreten. Das ist Cristiano Ronaldo: „Wie er für seinen Traum arbeitet, hat mich schon immer beeindruckt.“

Beeindrucken will Massimo jetzt in der U21 bei den beiden Spielen in der EM-Qualifikation. Am Freitag ist das Team ab 18.15 Uhr zu Gast bei der Republik Moldau. Am kommenden Dienstag geht es dann ab 18.15 Uhr zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina. Der VfB-Akteur will sich voll reinhängen: „Ich werde in den nächsten Tagen im Training alles geben, um dann hoffentlich mein Debüt zu feiern. Damit würde einer meiner nächsten Träume in Erfüllung gehen.“