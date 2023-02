1 Die Stuttgarter Golferin Aline Krauter spielt in diesem Jahr auf der LET- und der LPGA-Tour. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Aline Krauter hat sich erstmals für die LPGA-Tour der besten Profigolferinnen qualifiziert. In der nächsten Woche startet die Stuttgarterin in die Saison.















Link kopiert

In dieser Woche startet in Kenia die Saison der Ladies European Tour (LET) der Profi-Golferinnen. Für diese Turnierserie hat sich auch Aline Krauter vom Stuttgarter Golf-Club Solitude qualifiziert. Allerdings wird die 23-Jährige erst in der nächsten Woche im Marokko einsteigen und dann auch vorerst nur drei LET-Turniere spielen. Denn: Aline Krauter hat sich im vergangenen Jahr auch die Berechtigung für die LPGA, die amerikanische Profitour, erspielt.

Ende März wird sie in Arizona in die LPGA-Saison starten – ihr Ziel für die folgenden Wochen und Monate: „Ich will so oft wie möglich den Cut schaffen.“ Komplettes Neuland ist die anspruchsvollste Profitour für die Stuttgarterin nicht. Über Einladungen hat sie bereits im vergangenen Jahr dreimal Erfahrung sammeln können, einmal hat sie dabei sogar unter die besten 30 geschafft. „Ich kenne dieses höchste Level bereits und habe mich dort wohl gefühlt“, sagt sie.

Unsere Empfehlung für Sie Golferin Aline Krauter aus Stuttgart Ganz schön viele Gemeinsamkeiten mit Tiger Woods Der 20 Jahre jungen Stuttgarterin Aline Krauter eröffnen sich viele neue Möglichkeiten nach dem Gewinn des bedeutendsten Damen-Titels, den es im Amateurgolf weltweit zu gewinnen gibt.

Nachdem Aline Krauter 2022 ihren Abschluss an der Stanford University gemacht hat (Studiengang International Relations) und in der Uni-Mannschaft gespielt hat, will sie sich nun zunächst drei Jahre als Profigolferin geben. „Dann werde ich reflektieren und schauen, wie es weiter geht.“