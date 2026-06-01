Profi des VfB Stuttgart: Leweling sammelt Pluspunkte im Trainingsspiel gegen Finnland

Am Tag nach dem Testspiel in Mainz tritt die DFB-Elf nochmals gegen die Finnen an – wobei drei Stuttgarter Profis unterschiedlich stark im Fokus stehen.
Der VfB Stuttgart ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit vier deutschen Nationalspielern vertreten – zum Einsatz im Testspiel gegen Finnland (4:0) am Sonntagabend kam aber nur Stürmer Deniz Undav, während die drei anderen den klaren Sieg über die gesamten 90 Minuten von außen verfolgten: Torhüter Alexander Nübel, Mittelfeldspieler Angelo Stiller und Flügelstürmer Jamie Leweling.