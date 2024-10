Profi des VfB Stuttgart: Jamie Leweling – so erlebte er den Anruf des Bundestrainers

Jamie Leweling – so erlebte er den Anruf des Bundestrainers

12 Jamie Leweling (re.) im Spiel des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Stuttgarter Nationalspieler im deutschen Team. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Jamie Leweling reist an diesem Montag erstmals zur deutschen Nationalmannschaft. Am Sonntagabend hat sich der Angreifer des VfB Stuttgart zu seiner Nominierung geäußert.











Es dauerte am Sonntagabend, ehe Jamie Leweling im Anschluss an die Partie des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim (1:1) aus den Katakomben der MHP-Arena geschritten kam. Der Mittelfeldspieler war zur Dopingkontrolle gebeten worden, als Letzter verließ er dann kurz vor 23 Uhr die Kabine, in der Hand ein vegetarisches Sandwich. Der Energiespeicher musste noch aufgefüllt werden – schließlich ist der Offensivmann des VfB ab Montag gleich wieder gefordert.