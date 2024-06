1 Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart legt sich in der Nationalmannschaft mächtig ins Zeug. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Sebastian Bach

Der Linksverteidiger spielt in der DFB-Elf, als ob er beim VfB wäre. Nur auf seinen gewohnten Partner muss der Stuttgarter verzichten – die EM-Premiere des Nationalspielers und was der Sportchef Fabian Wohlgemuth dazu sagt.











Zunächst lag Maximilian Mittelstädt erst einmal auf dem Boden. Er hatte zu Beginn der ersten Begegnung gleich mal Bekanntschaft mit John McGinn gemacht. Gestatten, schottischer Fußball-Nationalspieler mit einer gewissen Neigung zur Härte. Doch der deutsche Linksverteidiger hat sich im EM-Eröffnungsspiel nicht beirren lassen. Mittelstädt fand beim 5:1-Sieg schnell in die Partie – und tat, was er auch beim VfB Stuttgart im vergangenen Jahr getan hat. Der 27-Jährige brachte sich in den Zweikämpfen vehement ein und stürmte nach vorne.